Aceptan como querellante a Stiuso, al anular el archivo de causa penal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) aceptó hoy como querellante al ex agente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso, al anular el fallo que dispuso el archivo de una denuncia penal sobre la realización de un asado en una quinta del conurbano bonaerense en noviembre de 2016 para influir ilegalmente sobre magistrados y funcionarios del Poder Judicial.



Según fuentes judiciales la decisión fue tomada por mayoría por la sala IV de la CFCP ante el recurso presentado por el ex agente Stiuso, quien fue aceptado como querellante porque sería uno de los perjudicados por el supuesto "tráfico de influencias".



La causa se inició a fines de 2016, cuando se denunció que el 6 de noviembre de ese año hubo una reunión en una quinta de la localidad de Moreno, con el ex legislador porteño Gustavo Vera como anfitrión y la presencia, entre otros, de los jueces federales Daniel Rafecas y Sebastián Casanello.



Stiuso, a través de sus abogados, recordó que Vera lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, causa que recayó en el juzgado de Casanello, mientras que Rafecas fue quien, en su momento, tuvo a cargo la denuncia póstuma del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández por la firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA.



El ex espía mencionó también otra causa penal en la que, en marzo de 2016, Vera denunció a la subdirectora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Silvia Majdalani, al diputado Eduardo Costa y a su esposa, la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic en el caso conocido como "La ruta del dinero K", que tramitó Casanello.



En primera y segunda instancia se dispuso el archivo de la denuncia por "imposibilidad de proceder" porque, se indicó, hacer una asado no es un delito, pero Stiuso apeló por considerar que los magistrados intervinientes no tuvieron voluntad de investigar.



Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky, que firmaron el voto que prevaleció, concluyeron que el archivo de la causa fue "prematuro" porque no se tuvo en cuenta las numerosas pruebas propuestas por el querellante.



Los jueces que habían decidido el archivo "ni siquiera han puesto en consideración la plausibilidad de las pruebas insistentemente ofrecidas por la parte en sustento de su postura, a la par de invocar, como sostén de su decisión, que, por el momento, no surgían diligencias probatorias a realizar", señalaron.



En disidencia, el camarista Gustavo Hornos expuso que "hasta el momento, el único hecho cuya ocurrencia se presenta como comprobable, ha sido el de la celebración de una reunión o evento social" entre quienes aparecen mencionados en una nota periodística y la subsiguiente denuncia penal.



Agregó que en cuanto a que Vera habría armado un asado para jueces y fiscales "K" -según los términos empleados por el querellante- y que "en el encuentro se hablara bastante del espía "Jaime" Stiuso" a quien "casi todos los presentes señalan como el cerebro de sus desgracias. Se trata de afirmaciones que no revisten la entidad específica para autorizar la continuidad del proceso".