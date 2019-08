Acusaron a Mirtha Legrand de no pagarle al cirujano que la operó

Hace dos meses los médicos le estaban dando el alta Mirtha Legrand después de que la tuvieran que operar de urgencia por un problema de salud (padeció unas bridas en el intestino) que la obligó, inesperadamente, a suspender uno de sus icónicos programas de los fines de semana.

Y si bien la diva volvió rápidamente a conducir su mesa de invitados, parece que quedaron algunos temas sin resolver en la clínica. Este lunes, Adrián Pallares, panelista en "Intrusos" (América), indicó que Mirtha tendría una deuda de 20 mil dólares con el cirujano que la operó.

"Aparentemente el doctor que la operó todavía no cobró los honorarios que le corresponden”, dijo el periodista. Se trataría del Doctor Carlos Arozamena, quien desde su entorno se habría comunicado con el programa de chimentos para hacerles llegar el mensaje. Además desde el ciclo declararon que esta no sería la primera vez que hay un reclamo de este tipo.

Mirtha por su parte se enteró de la versión que se dio y, en comunicación telefónica con Lío Pecoraro, manifestó su enojo. "Fue muy desagradable escuchar eso. No sé de dónde salió esa información. Es una infamia". ¿Te imaginás que me operan y yo no le voy a pagar al cirujano?", exclamó.

La Chiqui precisó que, en las últimas horas, dialogó con Arozamena para consultarle por este picante rumor. "Con el doctor hablé ayer y me lo negó totalmente. 'Nosotros jamás dijimos nada', me dijo. Increíble, no se puede creer una cosa semejante", cerró Mirtha.