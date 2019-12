Adolfo Rodríguez Saá presentó un nuevo partido político en San Luis, "con esencia peronista"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, anunció hoy la creación de una nuevo partido político, con "esencia peronista" y se consolidó como oposición a su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá



En rueda de prensa, junto a diputados provinciales que responden a su espacio político, Rodríguez Saá anunció que creara el partido ''Todos Unidos'' compuesto por varios sectores pero con la "esencia peronista", destacó el senador nacional.



De esta manera, aclaró que busca que la provincia tenga mayor representación a nivel nacional y local, resaltando que el gobernador puntano "mete miedo" y quiere "todos los cargos para él y sus amigos", en alusión a la distribución de los diferentes organismos que se encuentran en la provincia.



"El gobernador no consulta nada, quiere quedarse con todos los cargos, él y sus grupo de amigos, que además tienen a toda la familia adentro, son un grupo de cuatro o cinco amigos, eso no sirve".



Por otro lado, manifestó la necesidad de que se apliquen cambios generacionales en la política, porque considera que "en todos los espacios políticos" hay jóvenes preparados.



"Estoy de acuerdo con el traspaso generacional que plantea el gobernador, es sumamente positivo, pero que sea cierto, lo veremos en un futuro", expresó Rodríguez Saá.



El enfrentamiento entre los hermanos Rodríguez Saá comenzó a principio de año cuando el gobernador decidió competir por la reelección y dejó sin el sello del partido justicialista al ex presidente.



En el mes de junio, el actual gobernador fue reelecto, quedando en un tercer lugar Adolfo Rodríguez Saá, detrás del opositor y ex gobernador Claudio Poggi.