Agüero hizo su primer gol del año en la victoria de Manchester City por la FA Cup

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sergio Agüero anotó hoy en la goleada de su equipo, Manchester City, sobre Port Vale, de la cuarta categoría inglesa, por 4-1 como local, por la ronda inicial de la FA Cup de Inglaterra.



El ex atacante de Independiente hizo su gol a los 42 minutos del primer tiempo y consiguió el primero del 2020. Además, en Manchester marcaron el ucraniano Oleksandr Zinchenko (20m. PT) y los ingleses Taylor Harwood-Bellis (13m. ST) y Philip Foben (29m. ST) y en Port Vale el gol fue del inglés Tom Pope (35m. PT).



Manchester City es el actual campeón del certamen y tiene seis consagraciones.



En otro juego, el arquero Sergio Romero fue titular en el empate de Manchester United contra Wolverhampton sin goles como visitante.



Romero, ex integrante del seleccionado nacional, tuvo una buena actuación y sacó una pelota complicada, que resultó elegida como la mejor de la jornada por la FA Cup en su cuenta oficial de Twitter.



A su vez, el argentino Roberto Pereyra (ex River Plate) marcó en el empate de su equipo, Watford, contra Tranmere, de la Tercera División, por 3 a 3 como local, tras estar 3 a 0 arriba.



Los partidos que terminaron igualados jugarán nuevamente para definir el pasaje a la siguiente rueda, con inversión de la localía.







Todos los resultados:



Rochdale 1-Newcastle (Federico Fernández) 1.



Bristol City 1-Shrewsbury Town 1.



Millwall 3-Newport County 0.



Rotherham United 2-Hull City 3.



Burnley 4-Peterborough 2.



Birmingham City 2-Blackburn Rovers 1.



Brighton 0-Sheffield 1.



Cardiff 2-Carlisle 2.



Fulham 2-Aston Villa 1.



Oxford 4-Hartlepool 1.



Southampton 2-Huddersfield 0.



Brentford 1-Stoke City 0.



Preston North End 2-Norwich 4



Reading 2-Blackpool 2.



Watford (Roberto Pereyra) 3-Tranmere 3.



Bournemouth 4-Luton Town 0.



Leicester 2-Wigan 0.



Wolverhampton 0-Manchester United (Sergio Romero) 0.



Fleetwood 1-Portsmouth 2.



Manchester City (Sergio Agüero) 4-Port Vale 1.







La competencia continuará mañana con Charlton-West Bromwich Albion; Chelsea-Nottingham Forest; Crewe Alexandra-Barnsley; Middlesbrough-Tottenham; Queens Park Rangers-Swansea City; Sheffield- AFC Fylde; Bristol Rovers-Coventry; Burton-Northampton; Crystal Palace-Derby County; Liverpool-Everton y Gillingham-West Ham.



Lunes: Arsenal-Leeds United.