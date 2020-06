Agustín Bugallo, de Barreal al mundo con el hockey sobre césped

Su infancia

Pasó gran parte de su infancia en su Barreal querido, localidad del departamento Calingasta, lugar donde nació el 23 de abril de 1995. “Con mis amigos jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta, es un lugar muy tranquilo, al que extraño siempre. Tengo a mi mejor grupo de amigos allá y disfruto cada vez que voy”, contó el jugador.

Sus padres nacieron en Buenos Aires, pero su papá por cuestiones laborales se vino a San Juan, y fundó el Hockey Barreal Club. En ese equipo se inició el sanjuanino a los 17 años. “Es muy importante haber comenzado en un club que fundaron mis padres, y ellos daban clases ahí porque ambos son hockistas. Eso representa un orgullo para mí y para mi familia”, expresó Bugallo.

Sus inicios en el deporte

El deportista de Alto Rendimiento jugó a partir del año 2012 en el Hockey Barreal Club, y un año más tarde viajó a Buenos Aires para formar parte del equipo Mitre, un club que fue en ascenso con el paso del tiempo. “Estuve siete años jugando en Buenos Aires, vivía solo, pero me gustó mucho la experiencia. Aprendí gran parte de mi juego en ese club y coseché muchos amigos”, comentó.

Su buen juego lo llevó al conjunto Pinoké de los Países Bajos en el 2019, a sus 24 años. Tras su primera temporada el mediocampista renovó la confianza con el club holandés, y es por eso que actualmente se encuentra en aquel país. La próxima temporada se unirá al equipo HGC (HOC Gazellen-Combinatie).

“Ahora me despierto temprano y un duermo un poco de siesta luego. En Holanda no hubo cuarentena obligatoria pero sí se cancelaron actividades deportivas. Podíamos salir a pasear, a tomar mate, pero no estaban abiertos los clubes. Hicieron esa prueba desde el Gobierno para ver si las personas nos cuidábamos de acuerdo a los pequeños protocolos que establecían. Además estoy estudiando Abogacía a distancia en forma online 2 o 3 horas al día, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) tiene convenio con universidades privadas. Es fácil de estudiar porque tenés que leer mucho y podés hacerlo arriba de un avión en un viaje, por ejemplo”, manifestó el representante de la Revolución Deportiva.

Su paso por la Selección Argentina

Agustín debutó en el año 2016 en la Selección Argentina Sub 21; esa fue la primera vez que se puso la camiseta celeste y blanca. En el 2017 se dio el gusto con 22 años de integrar el plantel de la Selección Mayor. Fue durante la Liga Mundial que se disputó en Londres, y como si esto fuera poco, marcó un gol en un partido en el que derrotaron 10-0 a China.

Bugallo formó parte del plantel que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Odesur desarrollados en el 2018 en Cochabamba, Bolivia. Ese mismo año se desarrolló el Mundial de Mayores en la India, pero su camino llegó hasta cuartos de final donde perdió con Inglaterra, y el combinado nacional finalizó en el quinto lugar. El año pasado logró junto a “Los Leones” la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y el sanjuanino tiene chances concretas de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Sobre su próximo objetivo

“Mi sueño es disputar el juego olímpico y defender la medalla obtenida por Argentina en Río 2016. Me estoy preparando para eso, entrenando lo que más puedo desde lo físico, y estoy a consideración del técnico Germán Orozco para una próxima citación”.

Fuente: Secretaría de Deportes