Ahorros: ¿conviene un plazo fijo o un fondo común de inversiones?

Pese a que el dólar y el plazo fijo son las inversiones más comunes para los ahorristas, en este último tiempo se están utilizando los fondos de inversión.

Si bien tienen grandes similitudes, también tienen varias diferencias interesantes de analizar a la hora de querer ahorrar.

En cuanto a las principales diferencias nos encontramos con las siguientes:

Tipo de renta

Si bien existen fondos comunes de inversión que tienden a la renta fija incluso estos son de renta variable propiamente dicho.

Es decir, los porcentajes de rentabilidad que los fondos suelen arrojar son puras estimaciones, pero no implica que efectivamente se cumplan, pudiendo ser más altos o más bajos.

Por otra parte, el plazo fijo es un activo de renta fija propiamente dicho porque se sabe de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar un determinado plazo.

Riesgo del capital invertido

Al momento de colocar dinero en un plazo fijo el riesgo asumido es casi nulo. Es decir, si bien existen algunos riesgos como por ejemplo que la entidad financiera quiebre, este es mitigado por el BCRA que ofrece un seguro en el caso de que la empresa no pague. En cambio, el fondo común de inversión, si bien son regulados por la CNV, no cuenta con dicha garantía.

En cambio, el FCI tiene una tasa variable, por lo que no solo no sabremos cuánto dinero obtendremos, sino que, en algunos casos, podemos perder capital. Siguiendo el ejemplo, en un caso pesimista, ponemos $10.000 y en 30 días no solo que no recibimos intereses, sino que nuestro capital baja a $8500.

Tiempos de colocación

En el caso de los plazos fijos, el tiempo mínimo de inversión es de 30 días, incluso en las opciones precancelables.

Por otra parte, en el caso de los fondos comunes de inversión no suele haber plazo mínimo y en los casos que hay no suele superar las 72 horas, convirtiéndolos en una gran alternativa a tener en cuenta para lapsos cortos de tiempo.

¿Cuál es más beneficioso?

Responder a esta pregunta es algo complicado, ya que existen distintos tipos de fondos comunes de inversión y, si bien algunos tienen un rendimiento alto, estos tienen un riesgo significativamente superior, por lo que la comparación más correcta sería con los activos más estables.

En el caso de los fondos comunes de inversión que buscan imitar la renta fija, por lo general, están ofreciendo una tasa de interés anual estimada menor.

En el caso del fondo común de inversión de Mercado Libre, según la aplicación de Mercado Pago, rinde un 38,6% anual, un porcentaje significativamente menor con respecto al plazo fijo.

Por otro lado, una persona que se está planteando la posibilidad de hacer un plazo fijo, se aconseja aquellos fondos conservadores de renta fija que invierte mayormente en plazos fijos como es el caso del "Fima Ahorro" que cuenta con un rescate a 24 horas.

El porcentaje que rinde es un 52% anual que, si bien es un porcentaje inferior, ya que en el plazo fijo se debe esperar un mínimo de 30 días, por lo que, si se necesita el dinero de antemano, no podremos contar con este.

Como podemos apreciar, la respuesta es variable. En el caso de las colocaciones a un plazo extendido como un año, conviene hacer tasa, es decir, colocar el dinero a plazo fijo e ir renovando constantemente para obtener una tasa de interés cercano al 70%.

En cambio, las inversiones en fondos comunes de inversión que persiguen el objetivo de la renta fija, esta última opción es muy atractiva para colocaciones a corto plazo.

Por ejemplo, como mencionaron los expertos, cuando se cobra un salario es muy probable que los gastos se den a lo largo del mes y no en el mismo momento que se cobró, por lo que se puede colocar el salario entero en un fondo común de inversión de bajo riesgo e ir rescatando o retirando el dinero que vayamos necesitando.

Al finalizar el mes habremos obtenido un aumento indirecto de nuestro sueldo o salario.

Por otra parte, está el factor de la inmovilización del capital, ya que, como mencionamos previamente, en el plazo fijo "congelamos" nuestros fondos por 30 días o más, mientras que en el caso de los fondos comunes de inversión tenemos una mayor liquidez, algo clave en un contexto de volatilidad e inestabilidad cambiaria como el que se está viviendo en estos momentos.