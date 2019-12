Ajax, con argentinos, golea y sigue arriba en Holanda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Ajax, con participación argentina, goleó hoy a Den Haag, por 6-1, para continuar arriba en la clasificación de la Eredivisie, el fútbol de Primera División de Holanda, al cumplirse la 18va. Fecha



El conjunto de Amsterdam contó con los concursos de Lisandro Martínez (ex Defensa y Justicia) y Nicolás Tagliafico (ex Independiente), quienes ingresaron desde el comienzo.



De hecho, Taglafico actuó más que aceptablemente para el conjunto que orienta Erik Ten Hag, aportando el pase gol para el festejo de Jurgen Ekkelenkamp, que concretó el tercer del elenco ganador.



Los otros goles del Ajax (44 puntos) fueron obra del marroquí Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Ryan Gravenberg, el serbio Dusan Tadic y Lassina Traoré, nacido en Burkina Faso.



Por su lado, el zaguero central Marcos Senesi (ex San Lorenzo) resultó titular en Feyenoord, que se impuso como visitante a Utrecht, por 2-1.



Los demás marcadores de la jornada: Vitesse 3-VVV Venlo 0; Groningen 2-Emmen 0.