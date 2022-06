¡Alarma en River! La estrella que puede ser vendida en los próximos días

Pocas horas atrás, todos en River Plate se pusieron en alerta, tras una posible salida de urgencia. Claro, todo llegó luego de una declaración en los pasillos del estadio Monumental, lo que claramente pone en aprietos a Marcelo Gallardo. El mercado de pases actual ya se vio marcado por la salida de Julián Álvarez al Manchester City. Sin embargo, el Millonario tendría otra baja, de la que poco se ha hablado.

Siendo de esa forma, fue José Luis Palma, presidente del Liverpool de Uruguay, quien hizo mucho ruido con sus dichos. El mismo llevó a cabo un análisis de la economía del club al cual dirige y dejó en claro que pueden tener un gran ingreso con la posible venta de un jugador de River. “Liverpool no le debe un peso a nadie. Tiene presupuesto para cuatro años y tiene plata en el banco. Posiblemente se venda a Nicolás De la Cruz en este período de pases a Europa. Eso va a generar muy buenos ingresos”, sostuvo en diálogo con 100% Deporte.

No está demás decir que el elenco de Núñez tiene en su poder un 30% del pase del uruguayo, culminando su vínculo contractual fines de este año. Nicolás De La Cruz es una pieza más que fundamental en el elenco que es liderado por Marcelo Gallardo. Por ello, Jorge Brito no quiere dejarlo ir, a no ser que llegue una oferta sin igual desde el Viejo Continente, por el valor de su cláusula de rescisión. Esta es de 22 millones de dólares.

¿Se va otra figura de River?

Cabe resaltar que el uruguayo llegó a River en el 2017, tras el pago de 3 millones de dólares. Hasta este momento, el volante tiene 8 títulos con la camiseta millonaria. En esos años logró coronarse en dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. En la Copa de la Liga Profesional que acabó hace pocas semanas tuvo 693 minutos y un gol.

Sobre las posibles salidas de River, Gallardo afirmó: “Qué pregunta. La verdad que... mirá, es una postura que claramente la están manejando los directivos con De La Cruz. Está todo como para... hay buena predisposición de las dos partes, así que no vamos a tomar una decisión apresurada. Me planteas respecto a otros casos, llegado el momento actuaremos, pero para tu información hay una muy buena predisposición de ambas partes”.