Alexis Sánchez se lesionó el tobillo y es baja para el segundo amistoso de Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El delantero del seleccionado chileno Alexis Sánchez sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y quedó descartado para el amistoso del próximo martes ante Guinea, en España. Según el informe médico de la federación chilena, el ex River Plate sufrió una luxación de tendones peroneos de tobillo izquierdo con compromiso retináculo durante el amistoso del sábado ante Colombia (0-0) en Alicante y fue liberado para retornar a Italia para ser revisado por los médicos de su club, Inter. El también ex Barcelona, de España, había sido titular en el partido ante Colombia y fue reemplazado a dos minutos del final por Felipe Mora luego de un choque con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. El director técnico de la "roja", el colombiano Reinaldo Rueda, no podrá contar con el delantero para el segundo amistoso de la fecha FIFA ante Guinea que se jugará el martes a las 13 en Alicante.