Alexis Zárate condenado por abuso sexual analiza ir a la Corte y pidieron su detención

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex futbolista Alexis Zárate, condenado en 2017 a seis años y medio de cárcel por abusar sexualmente de Giuliana Peralta, se notificó hoy de la decisión de la Corte bonaerense que le negó la absolución, en tanto la abogada de la víctima pidió su detención inmediata.



"Alexis está evaluando junto a su familia si vamos a presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) o si cumple la condena. A partir de hoy tenemos 10 días hábiles para presentarnos ante el máximo tribunal nacional", dijo a Télam, Gonzalo Falco, abogado de Zárate.



También desmintió que el ex futbolista esté pensando irse del país, tal como se está difundiendo en redes sociales.



"Ni de casualidad. No se va a ir. Si tiene que cumplir la condena lo va a hacer", aseguró el abogado de Zárate, quien dejó la actividad futbolística profesional al no verificarse que algún club le ofrezca contratarlo.



En tanto, la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, contó a Télam que "hoy pedimos la detención de Zárate. Junto a Giuliana dialogamos con el juez Nicolás Plo, a quien ella le pidió por favor que lo detenga, porque sino 'la detenida soy yo', le dijo a su señoría".



La abogada relató el diálogo que tuvieron con Plo, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora que condenó a Zárate el 18 de septiembre de 2017, sentencia que no quedó firme, por lo que recurrió a la Corte Suprema bonaerense.



Ayer, la Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario en el que la defensa del ex futbolista pidió su absolución.



Hoy, el juez Plo "corrió vista a la defensa de Zárate y al Ministerio Público Fiscal del pedido de detención que hicimos", explicó la abogada.



Una vez notificada la defensa de Zárate y la fiscalía del pedido de detención hecho por la víctima, deben responder esa instancia "y el juez Plo debe tomar la decisión definitiva", señaló Hermida.



Si Zárate decide no recurrir a la CSJN "deberá cumplir su condena", aseguró su abogado.



El ex futbolista de Independiente y Temperley fue condenado por haber abusado sexualmente de la joven en marzo de 2014, cuando el también jugador de Independiente Martín Benítez y Peralta, quien entonces era su novia, fueron a bailar a un boliche de Quilmes y regresaron al departamento de Zárate, ubicado en Brandsen al 5900, en Wilde, donde tuvieron relaciones sexuales.



La pareja se quedó dormida, y fue en ese momento cuando Zárate ingresó a la habitación y abusó de la mujer, quien se despertó y comenzó a “forcejear con él y a gritar para que Benítez se despertara, pero éste parecía seguir durmiendo”, relató la abogada.



Después de más tres años de instancias legales, la joven enfrentó el juicio en 2017 en el que el futbolista fue declarado culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal” y condenado a seis años y medio de prisión.



Sin embargo, la defensa apeló la decisión y mientras la Cámara de Casación tomaba una determinación el futbolista se había ido a jugar al equipo FK Liepaja de Letonia, de donde tuvo que regresar ante un pedido que hizo la abogada de la víctima.



Luego de esta situación, el TOC 1 "le prohibió a Zárate, el 25 de noviembre de 2018, salir de la provincia de Buenos Aires y fijó una perimetral para que no se acerque a la víctima", recordó Hermida.



"El juicio y la condena a Zárate ha modificado la jurisprudencia. Porque modificó el valor probatorio de la palabra de la víctima. Después de Giuliana, las víctimas de abuso son mejor recepcionadas por la justicia", analizó la abogada.



A la vez lamentó "los privilegios que tiene el condenado que aún no es detenido".