Andy Murray renuncia a jugar el Abierto de Australia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El tenista escocés Andy Murray renunció hoy a jugar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, debido a molestias derivadas de una lesión de cadera que arrastra hace dos años y que le hizo pensar en el retiro de la actividad en la última temporada.



Murray, cinco veces finalista el Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015 y 2016), admitió que esa decisión fue "decepcionante" en un mensaje publicado en el propio sitio web del torneo, que se disputará del 20 de enero al 2 de febrero.



"He trabajado tan duro para ponerme en situación de jugar a un nivel alto, que me estremece no ser capaz de jugar en Australia este enero. Por desgracia, he tenido que hacer recientemente un parate a modo de precaución, necesito trabajar para volver a las canchas a competir", explicó el ex número uno del mundo.



Murray, de 32, transitó un 2019 de poca continuidad con apenas 18 partidos (once victorias y siete derrotas), que de todos modos le alcanzaron para ganar el torneo de ATP de Amberes, en Bélgica, que inscribió como el número 46 de su carrera.