Áñez anuncia que no reconocerá a Eva Copa como presidenta del Senado boliviano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró hoy que la sesión del jueves en el Senado que designó como presidenta de la Cámara alta a la opositora Eva Copa no contó con el quorum necesario y dejo entrever que no reconocerá su nombramiento.



"Según la información que manejo, en la sesión de anoche no se logró el quorum necesario y por lo tanto será impugnada", afirmó Áñez ante una consulta de Télam en conferencia de prensa con medios internacionales en el Palacio Quemado, dando a entender que en la jornada de hoy anunciará que no reconoce a la nueva titular del Senado.



En la noche del jueves, la Cámara alta boliviana eligió como presidenta a Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales (2006-2019), dos días después de que el Congreso hubiera elegido también a Áñez al frente a un Gobierno interino integrado por opositores.



El MAS, que cuenta con mayoría en ambas cámaras, consiguió que Copa fuera designada en una sesión que contó con la presencia de 26 de los 36 senadores, 22 oficialistas y cuatro opositores.



Copa, de 32 años, procede del ámbito universitario, donde es conocida como activista por los derechos de la juventud y de la mujer en El Alto, ciudad en las afueras de La Paz.



El presidente de la Cámara de Senadores es el segundo en la línea sucesoria del jefe de Estado en Bolivia, tras el vicepresidente del país y por delante del presidente del Congreso.



La presidencia del Senado había quedado vacante primero por la dimisión de Adriana Salvatierra, que como muchos otros cargos oficialistas renunció después de que Morales anunciara su salida del poder el pasado domingo.



El martes último, Jeanine Áñez, senadora opositora de Unidad Demócrata, ocupó brevemente la presidencia de la Cámara alta por unos minutos para rápidamente asumir el cargo de presidenta interina de Bolivia.