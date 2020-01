Áñez pide la renuncia de sus ministros en vísperas del registro de candidatos para las elecciones

La presidenta interina de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, pidió la renuncia de todos sus ministros ante el inicio del registro de candidaturas para los comicios del 3 de mayo y a fin de dar inicio a una "nueva etapa" de su gobierno.



Áñez, que será candidata, "ha decidido solicitar la renuncia de todos los ministros para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática", señaló anoche un comunicado de la secretaría de la Presidencia.



La medida fue definida como algo que es "usual en vísperas de la inscripción de los candidatos" y que se enmarca dentro de la participación de un proceso electoral "libre, imparcial y transparente".



La nota también señala que Áñez "completará o ratificará a su equipo de gobierno en el menor tiempo posible" para seguir con la gestión del Ejecutivo interino, reportaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.



"La presidenta se compromete a que su candidatura no afectará en nada su propósito de trabajar para todos los bolivianos buscando la paz y la estabilidad de Bolivia", señala en su conclusión el comunicado.



La nota se emitió poco después de que la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, anunciara su renuncia por discrepancias con la candidatura de Áñez, a quien acusó de colocar al gobierno "al servicio de un grupo de políticos y de un proyecto prorroguista" semejante al del destituido mandatario Evo Morales.



El viernes pasado, Áñez anunció su candidatura pocas horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerrase el plazo de la inscripción de alianzas tras aseverar en numerosas ocasiones que no iba a presentarse, lo que causó sorpresa y repudio generalizado.



Áñez acudirá a las elecciones con el bloque Juntos que integran su partido, el Movimiento Demócrata y Social (MDS) y SOL.bo del alcalde de La Paz, Luis Revilla.



La determinación de Áñez fue calificada por rivales como los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga como "una decisión equivocada".



Morales se encuentra refugiado en Argentina haciendo campaña por su partido Movimiento al Socialismo (MAS), que irá con el ex ministro de Economía Luis Arce como candidato presidencial.



También se postularán el ex líder cívico derechista Luis Fernando Camacho y los ex presidentes Quiroga y Mesa.



Falta que confirmen su participación partidos como el Movimiento Tercer Sistema (MTS) del gobernador de La Paz, Félix Patzi, y Unidad Nacional (UN), del empresario Samuel Doria Medina, además de alguna otra organización que también participó en las frustradas elecciones del año pasado.



Bolivia celebrará nuevas elecciones en mayo tras quedar anuladas las del pasado 20 de octubre, en las que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.



Esos comicios se anularon en medio de denuncias de fraude a favor de Morales, quien el pasado 10 de noviembre fue forzado a renunciar por las Fuerzas Armadas y denunció un "golpe de Estado" para derrocarlo.