Ante nuevo corte de vías en el Roca, Transporte condenó el incumplimiento de compromiso previo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Más de 300 mil pasajeros de la Línea Roca están afectados por la limitación de los servicios como consecuencia de una nueva protesta de "un grupo autoconvocado, que reclama la reincorporación de 250 trabajadores que en su momento cumplieron tareas".



La protesta previa se realizó el 12 de diciembre último, ocasión en la cual ese grupo autoconvocado fue recibido por las autoridades del Ministerio de Transporte, en tanto ese sector se había comprometido a "instaurar el diálogo, a mantener la paz social y a garantizar que no se produjeran cortes de vías", lo que fue desconocido esta tarde.



De forma paralela a la nueva protesta, los ex trabajadores fueron otra vez recibidos hoy por esa cartera de Estado, que convocó a nueva audiencia para el 26, aunque los funcionarios abrieron "un canal de diálogo" con el Ministerio de Desarrollo Social.



"La intransigencia de ese grupo de autoconvocados desconoció la voluntad de diálogo demostrada por el gobierno nacional y lo acordado en las diversas instancias de reunión, por lo que decidió otra vez cortar las vías y afectar a 300 mil usuarios de la Línea Roca", puntualizó un comunicado del Ministerio de Transporte de la Nación.



Los ex trabajadores cortaron nuevamente esta tarde las vías en la estación Kosteki-Santillán de la localidad bonaerense de Avellaneda en demanda de su "inmediata reincorporación", como consecuencia de lo cual el servicio es limitado.



Los servicios eléctricos del ferrocarril Roca prestaban esta tarde un servicio limitado entre la estación de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y las cabeceras de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques; y entre la estación de Quilmes y las cabeceras de La Plata y Bosques, a partir de la protesta sobre las vías en Avellaneda.



La operadora ferroviaria estatal Trenes Argentinos informó que manifestantes realizaron "un corte de vías por una protesta gremial", por lo que "la cabecera Plaza Constitución está cerrada por protocolo para resguardar la seguridad de pasajeros e instalaciones".