Aranguren declara por "negociaciones incompatibles" cuando era ministro de Energía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex ministro de Energía Juan José Aranguren prestaba declaración indagatoria este mediodía ante el juez federal Luis Rodriguez en una causa en la que se lo investiga por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.



El ex funcionario llegó a los tribunales federales de Comodro Py cerca de las 11, acompañado por el abogado Alejandro Pérez Chada y, según fuentes judiciales, tenía previsto responder todas las preguntas del juzgado y la fiscalía.



En la causa se investiga a Aranguren por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber encabezado el Ministerio de Energía cuando todavía era accionista de la empresa Shell.



La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".



Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.



Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.



También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".