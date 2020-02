Argentinos piden ser evacuados de Hubei y los casos de coronavirus en China superan los 63.000

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Más de una docena argentinos que residen en la provincia china de Hubei, donde permanecen aislados por el brote de coronavirus, solicitaron al gobierno argentino su repatriación a través de un video y un comunicado que difundieron en redes sociales.



En tanto, el gobierno de ese país asiático elevó hoy la cifra de muertos por la enfermedad a 1.523, mientras que los casos por infección aumentaron hasta alcanzar los 66.492.



Argentinos residentes en China editaron hoy un video en el que se presentan y cuentan: "A la Argentina llega mucha información, alguna errónea y otra cierta. Por eso queremos que sepan que la situación en cada provincia es distinta. Nosotros estamos bien pero hay compatriotas en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei que necesitan ser escuchados. Hubei es el epicentro del coronavirus, hace más de 20 días que estamos en estado de aislamiento en nuestras casas”.



“Somos 14 argentinos que ya hemos agotado todas las instancias formales de repatriación. Nuestra situación es difícil, estamos restringidos a salir a la calle, a ir a comprar al supermercado o simplemente salir a caminar. Entre nosotros tenemos cuatro niños viviendo esta situación de los cuales el mayor tiene seis y el menor apenas ocho meses”, cuentan en el video.



“Nuestro día a día es pasar el tiempo en una departamento. Otros apenas en un cuarto. Con todos los altibajos emocionales que esto implica. Ya hemos pedido ayuda al consulado, pero aún no hemos podido concretar la gestión de nuestra repatriación. Como ustedes sabrán, muchos países han evacuado a sus ciudadanos de Hubei, pero aún nosotros no recibimos respuesta. Hagamos este video viral para conseguir una solución de forma urgente. Muchas gracias por tu tiempo, ayudanos a difundirlo", concluye el mensaje.



Javier Pérez, uno de los 14 argentinos que está aislado en Wuhan desde hace 23 días junto a su esposa y dos hijos pequeños por la epidemia de coronavirus, dijo que cada uno de ellos quiere "volver a casa, a Argentina" y aclaró que si hay que hacer cuarentena la cumplirán, pero quieren "estar rodeados de la familia".



En diálogo con Télam, Javier, de 44 años, quien trabaja en una empresa automotriz alemana, detalló cómo viven los argentinos en la ciudad china que es capital de la provincia de Hubei, epicentro del virus COVID-19.



"Primero restringieron el tránsito público, después el privado y este fin de semana (como continúan sin bajar los números) avisaron que debemos quedarnos dentro de nuestras casas y que sólo puede salir una sola persona, cada tres días a hacer las compras sin auto, a pie", contó.



El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, dijo hoy que "en la medida que podamos encontrar una vía para que salgan de China lo vamos a hacer", en referencia al pedido de repatriación de los 14 argentinos residentes en la provincia china de Hubei, foco de la epidemia de coronavirus, aunque desestimó que se trate de "una emergencia".



"Se está haciendo todo lo posible y en la medida que podamos encontrar una vía para que salgan de China lo vamos a hacer", afirmó Tettamanti en declaraciones a TN, luego de que una argentina que está en Hubei dijera esta mañana que solicitarán "la repatriación de los 14 compatriotas que se encuentran aislados desde hace 23 días" por la epidemia.



Por otra parte, el diplomático aseguró que la Cancillería se mantiene "en contacto permanente" con los argentinos a través del consulado en Beijing y destacó "las condiciones estrictas que impuso el gobierno chino para evitar el contagio".



Sobre la modalidad de la repatriación, Tettamanti señaló que "estamos en contacto con Colombia y Ucrania para ver que posibilidades nos pueden ofrecer a nosotros pero no queremos generar falsas expectativas” y relató que hubo una gestión para traer a los argentinos en un avión que repatrió a brasileños, "pero a último momento no hubo lugar".



El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reiteró hoy que "la Argentina está preparada" para hacer frente a la alarma mundial existente en torno al coronavirus e insistió en que le teme "más al dengue, que está en el país y está sucediendo ahora".



"Estamos tranquilos porque tenemos todos los mecanismos de alerta vigentes y, además, el riesgo de que (el virus COVID-19) llegue a la Argentina es bajo por distancia, porque es verano y por muchos factores más", señaló González García en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Continental.



El Ministerio de Salud de China, por su parte, elevó hoy la cifra de muertos por el brote del coronavirus a 1.380, mientras que los casos por infección aumentaron hasta alcanzar 63.851 casos.