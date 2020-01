Aseguran que el Malbrán "tiene capacidad para decirnos si algún caso sospechoso es coronavirus"

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó hoy que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos Malbrán "tiene capacidad hoy para decirnos si algún caso sospechoso es efectivamente coronavirus".



Además, la cartera sanitaria subió hoy a su página web una serie de "Recomendaciones para equipos de salud", con una descripción de la situación actual, cuadro clínico, organización asistencial, medidas de desinfección, identificación y seguimiento de contactos y diagnóstico de laboratorios.



"ANLIS Malbrán, que tiene un laboratorio de enfermedades respiratorias de referencia de la OMS, con capacidad hoy para identificar el coronavirus: hay mecanismos por los cuales se puede secuenciar el virus y decirnos si algún caso sospechoso, es efectivamente coronavirus", dijo Vizzotti en declaraciones a El Destape Radio.



La funcionaria explicó que después de la epidemia de influenza de 2009, "Argentina generó capacidad instalada y una red de laboratorios en todo el país conectados a organismos como la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria y Sanidad de Frontera", que a su vez tienen fluida de comunicación con "Migraciones, aeropuertos, puertos y puntos de entrada".



Esto permite "difundir la información requerida en este momento de alerta para manejar los eventuales casos sospechosos".



La funcionaria recordó que el ministro de Salud, Ginés González García, encabezó ayer una reunión con expertos de sociedades científicas, equipos técnicos de la cartera sanitaria, del ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Seguros de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde se consensuó una estrategia para la detección precoz, diagnóstico, aislamiento y atención de posibles casos.



Siguiendo las recomendaciones de la OMS, se definió como caso sospechoso "a una persona que tenga infección respiratoria aguda grave que haya venido de Wuhan o alguna ciudad con circulación viral", pero también cualquier "integrante del equipo de salud que haya prestado atención a personas con enfermedad respiratoria grave".



"No es que cualquier persona que tenga fiebre, que venga de Uruguay, de Brasil o de alguna ciudad de China, que no tenga circulación confirmada, tiene que considerarse como caso sospechoso", acotó.



Al menos 132 personas murieron y casi 5.974 contrajeron coronavirus en China, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del gigante asiático.



Se reportaron, también, casos Tailandia, Taiwán, Singapur, Malasia, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Emiratos Árabes, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Australia, Macao y Finlandia.



Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Gustavo Lopardo, destacó que "tan pronto como pudo aislar el virus", China haya compartido "su secuencia genética" a una plataforma científica, de modo que "hoy cualquier país del mundo puede empezar a trabajar tanto en una vacuna como en instrumentos de testeo rápido"



El médico infectólogo ponderó, además, las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y su "celeridad" de reacción.



"Geográficamente nos encontramos muy lejos de China y no tenemos vuelos directos, pero Argentina está igualmente preparada para la detección precoz de casos y su manejo", dijo.



"Tenemos que mantener la calma; no tendría sentido que la gente ande con máscaras por la calle, pero siempre es importante el buen lavado de manos y evitar estar en contacto estrecho con personas con afecciones respiratorias agudas", agregó.



Lopardo aseguró que el denominado Nuevo Coronavirus 2019-nCoV pertenece a una familia de virus "de los cuales hasta hace 18 años conocíamos sólo cuatro tipos", causantes de afecciones respiratorias leves como el "resfrío común".



"En 2002 apareció el quinto coronavirus causante del SARS, que produjo un considerable número de casos con una mortalidd del 10%, pero se lo pudo contener", dijo.



"En 2012 surgió el sexto tipo de coronavirus, el MERS: la cantidad de afectados fue menor y se produjeron solo en la península arábiga, pero uno de cada tres afectados murieron", agregó.



"¿Qué va a pasar con este séptimo coronavirus detectado hace un mes? Todavía no lo podemos decir, pero pareciera que estamos frente a un virus que no tiene muy alta transmisibilidad ni mortalidad porque cada sujeto afectado lo transmite a dos personas mientras una persona con sarampión lo suele transmitir a 12 o 18", contó.



Por su parte, la jefa de la sección Epidemiología del Hospital Italiano, Silvana Figar, destacó que en la "fase 0" de una eventual epidemia, es decir, "cuando no hay casos sospechosos todavía" es la "más eficiente para la prevención social colectiva" dado que ésta puede "evitar" el brote.



Una medida de autocuidado colectivo, por ejemplo, es la que se les pide a los contactos de casos sospechosos, quienes deben "quedarse en su casa" durante los 14 días del período de incubación, lo cual "no es fácil cuando uno se siente bien".