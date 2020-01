Atlético de Madrid suma una nueva decepción tras el bochorno por Copa del Rey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, golpeado por su reciente eliminación en la Copa del Rey a menos de un equipo de la Segunda B, sumó hoy una nueva decepción en LaLiga tras empatar sin goles como local ante Leganés, que comparte el último puesto con Espanyol de Barcelona.



Ante su público y con un funcionamiento muy desteñido, el conjunto "colchonero" agrandó la racha adversa que desató la final perdida por penales ante el Real en Arabia Saudita, por la Supercopa de España, y que se extendió el fin de semana pasado ante Eibar (0-2) también por el torneo español.



La perturbación generada por la derrota ante el modesto Cultural Leonesa, el jueves pasado, continuó hoy en el Wanda Metropolitano, donde un Atlético sin respuestas futbolísticas no pasó de un empate que puede dejarlo a diez unidades de la punta.



El equipo del "Cholo" Simeone, que hoy alineó al argentino Ángel Correa entre sus titulares, se ubica en el cuarto lugar con 36 unidades y deberá esperar que Real Madrid (43) no gane más tarde en su visita a Valladolid para que no se concrete esa distancia.



Leganés, que sufrió la expulsión de su arquero Iván Cuellar en tiempo de descuento, se llevó un punto valioso que lo dejó igualado con Espanyol en el último escalón de LaLiga (15), pero con mejor diferencia de gol.



Los "Pepineros" contaron con el ex lateral de Boca Juniors Jonathan Silva en la formación inicial y también con el ingreso del delantero Guido Carrillo, de pasado en Estudiantes de La Plata.







. Resumen de la 21 fecha:



Viernes: Osasuna 2-Levante 0.



Sábado: Espanyol 1-Athletic Bilbao 1; Valencia 2-Barcelona 0; Alavés 1-Villarreal 2 y Sevilla 2-Granada 0.



Hoy: Atlético de Madrid 0-Leganés 0. Más tarde: Celta de Vigo-Eibar -en juego-; Getafe-Betis (12:00); Real Sociedad-Mallorca (14:30) y Valladolid-Real Madrid (17:00).







Posiciones: Barcelona y Real Madrid 43 puntos; Sevilla 38; Atlético de Madrid 36; Valencia 34; Getafe 33; Villarreal, Athletic Bilbao y Real Sociedad 31; Osasuna 28; Betis y Granada 27; Levante 26; Alavés y Eibar 23; Valladolid 22; Mallorca 18; Celta de Vigo 17; Leganés y Espanyol 15.