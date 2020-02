Atlético Tucumán arranca la serie con Independiente Medellín, para ingresar al grupo de Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético Tucumán buscará mañana dar un paso clave que lo acerque a la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando visite a Independiente Medellín, llave de la cual saldrá el equipo que completará el Grupo H, en donde uno de los rivales será Boca Juniors.



El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, desde las 21.30 (hora de Argentina), el árbitro será el brasileño Bruno Arleu y será televisado por Fox Sports.



La revancha se jugará el martes 25 en la capital tucumana. El ganador de esta instancia pasará a disputar la fase de grupos integrando el H, junto con Boca, Caracas de Venezuela y Libertad de Paraguay.



Los tucumanos dejaron en el camino a The Strongest después de ganar una dramática definición con remates desde el punto del penal, luego de igualar la serie 2 a 2 ya que ambos ganaron de local por el mismo marcador: 2 a 0.



Independiente Medellín tuvo una clasificación más tranquila luego de golear en Colombia a Deportivo Táchira por 4 a 0 y perder en Venezuela, 2 a 0.



Guillermo Acosta, uno de los experimentados del plantel tucumano, recordó que “ya jugamos en ese estadio, lo conocemos, y aunque sea otro rival, el partido será muy difícil".



El volante formó parte del equipo que en 2018 eliminó a Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores, pese a perder en esa ocasión 1 a 0, gracias al triunfo logrado en la ida, jugando de local, por 2 a 0.



"En aquel momento teníamos la ventaja de dos goles y era un rival diferente, pero ahora lo positivo es que vamos a definir en nuestra casa y por eso hay que tratar de que no nos hagan goles para buscar la clasificación en Tucumán”, indicó.



Los tucumanos viajaron a Colombia en un vuelo chárter con más de un centenar de pasajeros, ya que, junto con la delegación oficial que componen más de 40 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y auxiliares, se trasladaron periodistas y simpatizantes.



"Necesitábamos un avión grande por la distancia, por lo que contratamos uno que nos constó 120.000 dólares y decidimos buscar ayuda para poder llenarlo", explicó el vicepresidente Enrique Salvatierra.



Pese a que fue incluido inicialmente en la lista de viajeros, Yonatahan Cabral no se subió al chárter por un problema de salud de su hijo Benicio, aunque, en caso de mejorar el recién nacido, podría trasladarse hoy en un vuelo de línea.



Por otra parte, se informó que el juvenil Tomás Cuelllo, de 19 años, fue cedido a Red Bull Bragantino, líder del Brasileirao Serie B, donde seguirá su carrera profesional.



El conjunto colombiano, por su parte, protagonizarán una semana exigente ya que tras el partido de mañana por la Copa Libertadores, el fin de semana jugarán el clásico contra Atlético Nacional, antes de viajar a Tucumán para jugar la revancha con el "Decano".







--Posibles equipos--







Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Yulián Gómez, Andrés Cadavid, Jesús Murillo y Luis Mena; Larry Angulo, Adrián Arregui, Andrés Ricaurte y Javier Reina; Maicol Balanta’ y Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Ortíz, Marcelo Ortíz, Dylan Gissi y Gabriel Risso Patrón o José Luis Fernández; Guilllermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Lucas Melano o Leonardo Heredia; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.







Hora: 21.30 (de Argentina)



Estadio: Anastasio Giradot (Medellín)



Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).



TV: Fox Sports.