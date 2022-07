Desde Defensa al Consumidor llevaron a cabo una serie de recorridas en supermercados y detectaron que en cuatro de ellos, dos nacionales y dos locales, algunos productos tenían un precio en góndola y cobraban otro más caro en caja. Ante esta situación, les hicieron actas de infracción y esos comercios realizaron los descargos y explicaron las razones del accionar que tuvieron. Ahora, el organismo evalúa si los multará o no y también de cuánto serán esas infracciones.

Según comentó a DIARIO HUARPE el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez, los dos supermercados nacionales son de la misma cadena, que tiene varias sucursales en San Juan, por lo que la empresa respondió por los dos. No dieron a conocer el nombre debido a que aún no termina el proceso.

“Presentaron el descargo y argumentaron que en los años que están en la provincia es la primera vez que cometen ese tipo de infracción, lo cual es verdad porque pudimos comprobarlo. Esto se debe a la cantidad de cambios de precios que hubo en los últimos días”, comentó Pérez.

En esas ocasiones, Defensa al Consumidor relevó un total de 15 productos y en dos de ellos encontraron que en la caja los cobrarán entre $15 y $50 más caros. La diferencia no fue denunciada por un consumidor, pero la firma aseguró que si el comprador se daba cuenta en caja de que hay una diferencia de precios, siempre responden a favor del cliente.

“Ahora debemos analizar los descargos para ver si va a aplicar la multa”, contó Pérez. Las mismas pueden ir desde $500.000 hasta $5.000.000.

Mientras que con las dos firmas locales el panorama fue distinto. Una de ellas, ubicada en Chimbas, presentó el descargo y no desconoció la diferencia de montos entre la góndola y la caja. Aseguró que, al ser locales, se deben adherir a los cambios de precios que hay en los mayoristas y que esa situación fue un descuido. Además, contó que tiene tres empleados, que ya arreglaron el inconveniente y pidieron que los siguieran controlando porque eso no va a volver a suceder. También solicitaron que no efectuaran una multa porque su pasar económico es complejo y con suerte llegan a pagar los sueldos de los trabajadores. Dijeron que, de colocarles una infracción, se van a ver muy afectados.

El último que está en la mira se encuentra en Rivadavia. Una vez notificado de la infracción, el propietario se acercó hasta el organismo a hablar con Pérez, pero este no se encontraba en la oficina. Se fue y no dejó ningún descargo por escrito y, a pesar de que dijo que iba a volver, ya pasaron los cinco días hábiles que le dieron para presentar el documento. Ante esta situación es probable que se le aplique una multa económica, pero aún no se define el monto de la misma para avanzar con ella en los próximos días.

