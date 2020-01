Billy Arce es nuevo refuerzo de la Liga de Quito, rival de River en la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Liga Deportiva Universitaria de Quito, rival de River Plate en el Grupo D de la Copa Libertadores 2020, dio a conocer hoy un acuerdo total con el Brighton & Hove Albion de Inglaterra para la contratación del mediocampista Billy Arce.



El futbolista ecuatoriano de 21 años, tendrá un contrato especial, debido a sus antecedentes de indisciplina cuando jugó en Emelec y Barcelona.



Rodrigo Paz, presidente vitalicio de la institución, explicó al respecto a DirecTV Ecuador: "Lo de Billy es un tema más complicado, es un muy buen jugador, nadie discute de su calidad pero los antecedentes no eran los mejores. Sin embargo le estamos dando una nueva oportunidad, Pablo (Repetto) lo conoce bien y creo que había que blindar un poco el contrato para no tener ningún tipo de contingencia en caso que las cosas no funcionen".



Arce, a su vez, en su cuenta de Twitter, indicó que no puede pedir confianza cuando no se la ha ganado, pero apuntó a nuevos desafíos y "a recuperar todo lo perdido".



Liga de Quito, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, recibirá a River en la primera fecha del Grupo D de la Libertadores el próximo 4 de marzo y luego visitará el Monumental en la última jornada, programada para el 5 de mayo. La zona la completan San Pablo de Brasil y Binacional de Perú.