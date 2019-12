Boca defiende la punta de la Superliga en Rosario ante Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors, en el que podría ser el último partido en el ciclo del entrenador Gustavo Alfaro, visitará mañana a Rosario Central, al que no le gana desde hace más de cuatro años, en un partido válido por la fecha 16 de la Superliga en el que intentará mantenerse en la punta que comparte con Argentinos Juniors, y que será el último antes del receso por las fiestas de fin de año.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19.40 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, será arbitrado por Diego Abal y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.



Los "Xeneizes" tienen 29 puntos junto a Argentinos, con el que empató la semana pasada en La Boca, e intentarán cerrar bien el año y posiblemente el ciclo de Alfaro, quien dejará de ser el entrenador si este domingo se impone una de las dos listas opositoras en las elecciones que efectuará el club para renovar sus autoridades.



Central, por su parte, con 23 puntos y el objetivo de engrosar su promedio para el descenso, empató en la fecha pasada con Central Córdoba, en Santiago del Estero, y pretende estirar su racha positiva ante Boca, con el que no pierde desde hace siete partidos, con cinco triunfos y dos empates.



La última victoria de Boca sobre Central fue en la final de la Copa Argentina de hace cuatro años, el 4 de noviembre de 2015, cuando le ganó por 2-0 con los goles del uruguayo Nicolás Lodeiro y Andrés Chávez, en un equipo que dirigía Rodolfo Arruabarrena y en el que estaba Carlos Tevez, único que sigue en el plantel aunque no jugará este domingo por una lesión muscular.



En Boca, el DT Gustavo Alfaro modificará el equipo tal como viene sucediendo desde que asumió en el cargo, en esta ocasión con tres variantes seguras y una probable, dos de orden táctico y las otras dos por las lesiones que sufrieron Lisandro López y Ramón Abila, aunque este último se recuperó y será titular.



Así, ingresarán el paraguayo Junior Alonso por López, Emanuel Mas por el colombiano Frank Fabra y el italiano Daniele De Rossi por Emanuel "Bebelo" Reynoso, mientras que Abila será el único punta.



En Central, el DT Diego Cocca apelará a las experiencia, y hará dos cambios en relación a la formación que igualó en Santiago del Estero: Fabián Rinaudo, quien ya cumplió con la fecha de suspensión, ingresará por Emmanuel Ojeda, mientras que el uruguayo Diego Zabala ocupará el lugar del juvenil Joaquín Pereyra.



El equipo rosarino intentará mantener su racha positiva ante Boca, que presentará una formación con mucha marca y con el posible regreso del cordobés Soldano luego de haber sido relegado por Alfaro, pese a que aceptó jugar partidos importantes en otras posiciones que perjudicaron su rendimiento.



Pese a la racha adversa, el historial general de 154 partidos favorece a Boca con 68 triunfos contra 48 de Central, más 38 empates.







- Probables Formaciones -



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Diego Novaretti, Miguel Barbieri y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Diego Zabala y Leonardo Gil; Lucas Gamba y Sebastián Ribas. DT: Diego Cocca.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emanuel Más; Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Daniele De Rossi; Alexis Mac Allister; Eduardo Salvio y Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.



Arbitro: Diego Abal.



Cancha: Rosario Central.



Hora de inicio: 19.40.



TV: Fox Sports Premium.