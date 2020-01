Bolivianos en la Argentina se empadronaron para las elecciones de mayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cientos de bolivianos residentes en la Argentina acudieron hoy al consulado de su país en Buenos Aires con el objeto de empadronarse para las elecciones presidenciales del 3 de mayo, en el último día habilitado para hacerlo.



El consulado, frente a la plaza Miserere, abrió a las 8 y permanecería abierto "hasta que todos los bolivianos estén empadronados", informó a Télam un funcionario diplomático que aclaró que esa es la única sede autorizada para realizar el trámite.



Quienes formaban la larga fila que ocupaba varios metros de la calle Bartolomé Mitre y la avenida Pueyrredón permanecían en silencio.



Mientras, frente a la puerta del consulado, activistas con wiphalas que habían realizado una vigilia juntaban firmas contra la caída del presidente Evo Morales y la asunción del gobierno de la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez.



"El trámite es rápido, solo requiere el carné de identidad boliviano y no es necesario empadronarse si el trámite ya se realizó para elecciones anteriores", aunque una disposición reciente estableció que también deben hacerlo quienes "hayan cambiado de domicilio", explicó el agente consular Marco Quiroga.



Algunas de las personas que esperaban para cumplir el trámite se quejaron de que la información no había sido muy fluida.



"Vine el martes pasado y me dijeron que volviera en febrero, pero me enteré por una amiga de que hoy es el último día", dijo Maritza, de 32 años, oriunda de Tarija.



Además del que está en la Ciudad de Buenos Aires, Bolivia tiene otros dos consultados, uno en La Matanza (en el conurbano bonaerense) y otro en Mendoza.



Otras personas aseguraron que las oficinas en La Matanza estaban cerradas hoy.



"No nos dicen nada, solo sabemos que hubo compañeros que estuvieron desde las 4 de la mañana en San Justo (La Matanza), filas enteras de gente esperando y les dijeron que no, muchos están viniendo para acá; hay mucha desinformación y lo están haciendo para boicotear esta convocatoria electoral", dijo Teresa, de 43 años, de La Paz.



Funcionarios consulares informaron que durante la última semana, entre 500 y 800 personas se empadronaron cada día.



Cuando la prensa intentó ingresar al consulado, se generó bullicio entre los ciudadanos que se encontraban en las escalinatas del edificio y hubo algunos forcejeos.



Mientras algunos ciudadanos sostenían que el trámite no era claro, un funcionario se quejó de que tantos hubieran esperado a último momento para cumplirlo. "Acá viene gente que hace años vive en la Argentina y nunca se empadronó, y quiere hacerlo ahora", dijo.



El 3 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales. El Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales ya anunció que postulará al ex ministro de Economía Luis Arce, mientras lo que fue su oposición concurrirá fragmentada y Áñez será una de los candidatos de ese sector.