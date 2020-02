Bolsonaro dijo que podría recibir al canciller Solá mañana en Brasilia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió hoy la posibilidad de reunirse mañana en Brasilia con el canciller argentino, Felipe Solá, quien realizará la primera visita al país vecino para un encuentro bilateral con su par Ernesto Araújo.



"Existiendo la oportunidad, voy a recibirlo", dijo hoy Bolsonaro a periodistas en la puerta del Palacio de la Alvorada.



Solá llegará esta noche a Brasilia para reunirse mañana con Araújo en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña.



En la agenda oficial de Bolsonaro todavía no está incluida una reunión con Solá pero es aguardada como un gesto del ex capitán del Ejército para el gobierno de Alberto Fernández, luego de haber hecho campaña públicamente para el derrotado ex mandatario Mauricio Macri.



La semana pasada, Bolsonaro había dicho estar "listo" para recibir "como a cualquier otro jefe de Estado" al presidente argentino, aunque criticó medidas económicas como el pago de doble indemnización por despido sin causa que rige hasta junio.



La visita de Solá incluirá una reunión de trabajo entre los equipos de las cancillerías pero también encuentros de tono geopolítico entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el general retirado Augusto Heleno, ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional.



En el centro de las discusiones estará la iniciativa brasileña de reducir el Arancel Externo Común del Mercosur para permitir una apertura económica y también la relación bilateral, sobre todo porque la recesión argentina de 2019 en Argentina fue parte del derrumbe de las exportaciones de bienes industrializados de Brasil, como vehículos.



El embajador designado en Brasilia, el ex vicepresidente Daniel Scioli, estuvo la semana pasada en San Pablo y se reunió con el titular de la Federación de Industrias del estado de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, empresario públicamente bolsonarista.



Según dijo el ex gobernador bonaerense a Télam, junto a Skaf conversaron sobre la posibilidad de usar monedas locales (pesos y reales) en el comercio bilateral para desdolarizar la relación y permitir más flexibilidad frente a las restricciones de moneda extranjera que enfrenta la Argentina a partir de su endeudamiento externo.



También se habló sobre la posibilidad de que la Fiesp patrocine un encuentro empresarial en el que puedan coincidir Fernández y Bolsonaro, como parte de un acercamiento entre los principales socios del Mercosur.