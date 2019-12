Boris Johnson asegura que el Reino Unido se embarca en una "maravillosa aventura" con el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, volvió a agradecer hoy a su electorado por la aplastante victoria en las elecciones del pasado jueves y calificó la inminente salida del país de la Unión Europea (UE) como "una maravillosa aventura".



"La celebración de unas elecciones tan cerca de la Navidad no era del gusto de nadie pero ustedes han conseguido algo increíble", dijo Johnson durante un discurso ante sus simpatizantes y delegados conservadores en la localidad de Sedgefield, en el norte del país.



El premier aseguró que el voto de sus electores no sólo será un cambio positivo para su partido, sino también para el futuro del país.



Destacó, además, la confianza depositada en "momentos tan difíciles" y el ímpetu demostrado por sus votantes, que dio a los conservadores el triunfo incluso en zonas de tradicional dominio laborista.



"Han roto por nosotros hábitos generacionales de votación y que no le quepa duda a nadie que viva en el norte de este país que voy a devolver con creces vuestra confianza", sostuvo.



Tras su contundente victoria y más de tres años de idas y vueltas en la negociación del Brexit, Johnson afirmó que llegó el momento para el país de "recuperar el autoestima" y empezar a hacer las cosas "de una manera diferente".



"Nuestro país se ha embarcado en una maravillosa aventura", concluyó en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.