Boxeo sin guantes: las imágenes del impactante nocaut en solo tres segundos

Una escena de boxeo digna de los libros de récords sacudió al público del Hard Rock de Florida durante una de las preliminares del evento Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). En tan solo tres segundos, Esteban Rodríguez, apodado “Mohawk”, fulminó al cubano Julio Pérez con un golpe letal que dejó sin reacción al oponente. El desenlace relámpago se convirtió en uno de los más veloces en la historia reciente de la disciplina, marcando la cuarta victoria profesional del estadounidense en el exigente mundo del boxeo sin guantes.

Rodríguez, de 33 años y con pasado en artes marciales mixtas, ha logrado una llamativa transformación deportiva desde su ingreso al BKFC en 2022. Acumula ahora un récord de 4-1, siendo su única caída ante el veterano JoMi Escoboza. Lejos del cuadrilátero, su vida transcurre entre herramientas y estructuras de madera, ya que se gana la vida como carpintero. Sin embargo, esa rutina contrasta con la contundencia con la que se presenta en el ring, donde su estilo directo y agresivo lo convierte en uno de los peleadores más temidos del circuito.

El brutal nocaut que se vivió en una noche de boxeo

Las estadísticas oficiales del combate no dejan lugar a dudas: Rodríguez lanzó siete golpes, de los cuales cinco fueron certeros; Pérez, en cambio, no logró conectar ninguno de los cuatro intentos que realizó. Tras la victoria, el estadounidense tomó el micrófono y lanzó un desafío directo: “Chris Camozzi, tú sabes qué hora es. Te lo dije antes, estoy llegando y no vas a poder hacer nada para detenerme”. La organización compartió el video del nocaut en redes sociales y no escatimó elogios: “¡Las preliminares más violentas que jamás hayamos visto! ¡La energía es descomunal! Esteban Rodríguez es un PROBLEMA".

Por su parte, Rodríguez también se expresó con emoción en sus plataformas digitales: “¡Las palabras no alcanzan a explicar las emociones que están pasando en este momento! ¡Enorme grito a aquellos que creyeron en mí desde el principio y a mi patrocinador! Pero por último y lo más importante ¡Gracias Dios! ¡Gracias por todas las bendiciones que has enviado a mi manera!”. En contraste, el cubano Pérez prefirió transmitir un mensaje de perseverancia usando frases del entrenador Luis Enrique y del luchador Ilia Topuria, insistiendo en que caer no significa perder mientras uno siga luchando.

En paralelo al impacto generado por Rodríguez, la BKFC continúa promoviendo talentos latinoamericanos. El argentino Franco Tenaglia, actual campeón ligero de la organización, regresará al cuadrilátero el próximo 11 de octubre en Badalona, España. Su rival será el veterano Abner Lloveras, con quien compartirá el combate principal de la segunda edición de Noche de Leyendas. Este evento, impulsado por la promotora Fight Lovers, busca consolidarse como una cita imperdible del calendario europeo y contará con otros duelos de alto calibre, cuyas confirmaciones se esperan en las próximas semanas.