Braian Romero se perderá el clásico de Independiente ante River por no estar habilitado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero de Independiente Braian Romero quedó inhabilitado para jugar ante River Plate, el domingo próximo el encuentro postergado de la 14ta. fecha de la Superliga, debido a que aún no llegó el transfer correspondiente tras su paso por Athletico Paranaense, de Brasil.



El TMS (registro de fichajes internacionales) abrirá el próximo lunes, un día después del encuentro en el que el 'Rojo' recibirá al 'Millonario' en el estadio Libertadores de América, de Avellaneda.



A pesar de los intentos de los directivos de la institución de Independiente por destrabar la situación, todo indica que el jugador se perderá el clásico ante el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.



Debido a la baja del atacante, que iba a ser tenido en cuenta como titular por el técnico debutante Lucas Pusineri, su lugar podría ser ocupado por Martín Benítez o Sebastián Palacios.



Independiente recibirá a River el próximo domingo desde las 19.10 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Fernando Rapallini, en un encuentro válido por la 14ta. fecha del torneo local.



Para ese partido no podrá ser de la partida Nicolás Figal, ya que el zaguero debe purgar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, pero probablemente esa no sea la razón principal de su ausencia, porque mañana mismo puede cerrarse su pase a Inter, de Miami, que participará por primera vez de la Major League Soccer (MLS) bajo la tutela dirigencial del inglés David Beckam.



El ex futbolista de Real Madrid y Manchester United quiere armar un equipo competitivo y salió a pisar fuerte en el mercado de pases, apuntando con mucha frecuencia a la Argentina, de la que ya se llevó a Matías Pellegrini, volante de Estudiantes, de La Plata, y a Julián Carranza, delantero de Banfield, mientras tiene en carpeta para solventar en los próximos días al mediocampista boquense Agustín Almendra.



Si bien los dirigentes de Independiente se manejaron con mucho hermetismo y hasta el momento no trascendió el monto en el que podría consumarse la transacción, surgieron algunos rumores que indican que Inter estaría dispuesto a adquirir el 50 por ciento del pase en alrededor de 5.000.000 de dólares.



Si se marcha el central de 25 años el técnico Lucas Pusineri no tiene un suplente para Alan Franco, pero su salida se produciría empujado también por el hecho de que todavía la dirigencia no cumplió con la promesa de actualizarle el sueldo, ya que tiene uno de los salarios más bajos del plantel. De esta manera Figal podría convertirse en la tercera salida detrás de Nicolás Domingo (a Olimpia) y Francisco Pizzini (al Trapani, de Italia).