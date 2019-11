Buena actividad comercial en el mercado de granos de Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mercado de granos de Rosario registró hoy una buena actividad comercial, liderada por los negocios por trigo, principalmente para el cereal con entrega inmediata; la presión de la cosecha y el interés de los oferentes por entregar la mercadería hicieron que caigan los valores de compra ofrecidos por el cereal disponible.



En el mercado de maíz se registró una actividad algo inferior a la jornada previa, con una caída en el valor abierto de compra, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Por otro lado, se observó un resurgir en el interés de los operadores por soja de nueva campaña, con más compradores activos en este segmento, y un volumen de negocios mayor que en las jornadas previas.



En trigo, mercado que concentró el interés de los operadores, se registró un importante volumen de negocios por trigo con descargas próximas; y la presión que ejerce la necesidad de entrega, deprimió los precios de la mercadería disponible.



El mejor valor abierto de compra por trigo con descarga inmediata fue de US$ 160/t, sin embargo, dos dólares por debajo del precio de ayer.



En cuanto al cereal condición contractual (sin descarga inmediata), el mejor valor de compra fue de US$ 165/t; sin variación con respecto a la jornada previa.



Este valor se repitió para la entrega en diciembre y para la descarga entre el 15/12 y el 15/01, aunque sin descartar mejoras.



En cuanto al trigo con descarga en el año próximo, para el trigo enero la mejor oferta de compra se situó en los US$ 170/t, con febrero siendo ofrecido en US$ 172/t.



La actividad comercial por maíz disponible cedió algo de terreno, con una baja en el valor abierto de compra.



Por maíz con descarga inmediata, el mejor precio abierto fue de US$ 145/t, aunque el grueso de las operaciones se concertó en US$ 150/t.



Lo mismo sucedió para los segmentos diferidos de maíz de la campaña corriente, donde el valor de mercado se situó en los US$ 150/t, sin variación en relación a la jornada previa.



En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el mejor valor abierto de compra para la descarga en marzo 2020 se situó en los US$ 139/t, con abril siendo ofrecido en US$ 137/t y mayo en US$ 138/t.



En cuanto al maíz de segunda, el mejor valor de compra por el cereal con descarga en junio fue de US$ 134/t, con julio/agosto en US$ 130/t.



En soja se observó una mejora en el valor abierto de compra por soja disponible: Las fábricas ofrecieron US$ 247/t por soja con descarga, dos dólares por encima del valor de ayer.



Aun así, estos valores no parecen tentar a los oferentes de mercadería y el volumen de negocios en este segmento fue discreto.



En cuanto a la soja 2019/20, existió un mayor interés por parte de la demanda en asegurarse mercadería para la campaña próxima, con más compradores activos en este segmento, y así el valor abierto de compra se mantuvo en los US$ 236/t para la descarga en mayo 2020.