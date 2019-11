Buscan a un joven de 29 años visto por última vez hace tres días en una fiesta en Castelar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares de Bruno Héctor Coronel buscan a este joven de 29 años que fue visto por última vez el pasado sábado a las 5.30, cuando salió a una fiesta de Halloween en la localidad bonaerense de Castelar para encontrarse luego con su padre para ir trabajar pero nunca llegó a destino.



"La última vez que lo vimos fue a las 12 de la noche cuando salió de casa para ir a un bar en su camioneta blanca Fiorino, patente MSY138 y quienes estuvieron con él me confirmaron que salió cerca de las 5.30 pero nunca se encontró con su padre a las 6 como había quedado", contó hoy la mamá de Bruno Coronel, Nora García, al canal de noticias TN.



Detalló que el mismo sábado a la tarde fue a la comisaría 2 de la localidad bonaerense de Hurlingam, partido de Morón, para realizar la denuncia policial, pero no se la recibieron porque se trataba de "un mayor de edad", por lo que recién el domingo le tomaron los datos por la búsqueda de su paradero.



Coronel asistió al bar JAM de Castelar y por lo que comunicó el empleado del bar se retiró sin compañía cerca de las 5.30, según fuentes policiales bonaerenses.



Asimismo, los efectivos detallaron a Télam que el joven no atiende el celular y que se comunica a través de su red social Instagram por donde se conectó con un amigo el domingo al mediodía a quien le informó que estaba en la ciudad de Rosario y volvería al otro día, pero no regresó.



"Por lo menos que busquen por la patente de la camioneta; un policía le dijo a mi marido que no estaban al tanto de nada", dijo García quien aclaró que su hijo había estacionado el vehículo a la vuelta del bar, sobre la calle Arias.



"Vengo pidiendo a la policía que miren las filmaciones de las cámaras de seguridad, analicen el momento en que sale del bar y vean qué recorrido hizo, pero no lo lo toman muy en serio porque es mayor de edad", aclaró Nora García.



Según su madre, Bruno Coronel salió de su casa vestido con una remera gris y un jean pero quienes estuvieron con él dicen que se cambió de vestimenta y llevaba un saco negro con una camisa floreada, pantalón y zapatos negros.