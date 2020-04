Buscan a un niño de 11 años que se fue a escondidas de su casa

La Policía y la familia de Santiago Ignacio Díaz, de 11 años, lo está buscando porque desde anoche no saben nada de él.

El chico vive en el barrio Manantiales en Rawson. Se fue de su casa a escondidas pasadas las 00 de este lunes, su madre se dio cuenta cerca de media hora después y, tras buscarlo en el barrio, que hizo la denuncia en la comisaría vigésimo cuarta.

La familia no se puede comunicar con él porque no tiene celular y sus conocidos no saben nada del niño.

“No está en ningún lado, no sabemos nada”, dijo la madre, Laura Benegas, a DIARIO HUARPE.

Santiago tiene pelo corto e iba vestido con un pantalón corto gris con amarillo y una campera azul. Tiene un lunar grande en el costado izquierdo superior del labio.

Quienes puedan aportar algún dato o crean haberlo visto pueden comunicarse al 911 o al 2646738437.