Buscan asegurar el voto de los bolivianos en Argentina, que puede ser clave

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El flamante cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, Ademar Valda, destacó hoy el crecimiento de los electores en el exterior, en particular en Argentina, de cara a los próximos comicios generales del próximo 20 de octubre. "Para nosotros es muy importante ser garantes de derechos consolidados mediante la aprobación de una nueva Constitución de 2009 y producto de una demanda social y una predisposición política", señaló Valda en dialogo con Télam. "El voto en el exterior ha revolucionado la participación democrática en Bolivia, que permite no sólo la elección de autoridades, sino que visibiliza con mayor fuerza el hecho de que nuestro compatriotas no están solos", agregó. Para las próximas elecciones, en la que el presidente Evo Morales buscar ser reelecto por un cuarto mandato, la cantidad de electores en el extranjero se disparó. Esto explica, en cierto modo, la designación de Valda como cónsul general en Argentina, donde reside la mayor colonia de bolivianos. El cónsul, tras renunciar a su cargo de diputado por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), llegó a Buenos Aires a principios de septiembre con la misión de trabajar en la participación de los residentes en el país, que mayoritariamente han respaldado a Morales. El incremento de votantes en el exterior de 2016 a 2019 fue del 31%, lo que significa más del doble del porcentaje de aumento de los electores habilitados en Bolivia. En la Argentina, donde residen cerca de dos millones de bolivianos, "están registrados 161.057, y 121.824 de ellos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que podrán emitir en los 49 centros electorales", precisó el cónsul general. En la última elección por el referendo (que se impuso el No con 51,30% sobre 48,70%), en Argentina ganó el Sí con el 82%, aunque sólo votó un 25% de los inscriptos habilitados.