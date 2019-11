Buscan una familia que quiera adoptar a cuatro hermanitos de la ciudad correntina de Goya

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Juzgado de Familia de la localidad correntina de Goya realizó una convocatoria pública a personas que quieran adoptar a cuatro hermanitos de edades entre los 10 años y un año y 10 meses, que “manifiestan no querer separarse”.



El escrito judicial señala que la magistrada Silvina A. Racigh, “mediante la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) de Corrientes, convoca a personas que quieran adoptar a cuatro hermanitos”.



Tras destacar que los cuatro, de 10 años, 7,5, 5 y un año y 10 meses “gozan de buena salud, reciben acompañamiento psicológico dos veces por semana y manifiestan no querer separarse”, la convocatoria se explayó en caracterizar a cada uno de los niños.



De esta manera, detallan “G.M.R. -de 10 años-, es una niña ordenada, colaboradora, aplicada que ayuda a sus hermanos, le gusta estudiar, es buena alumna, estudia computación y va a clases de apoyo dos veces por semana. Asiste a tercer grado en escuela primaria común”.



Sobre A.A.G, señalan que es un niño de 7 años que concurre a segundo grado de la escuela primaria común, que “le gusta mucho jugar con su hermano y demás niños del hogar y practica fútbol”.



Respecto del pequeño de 5 años, identificado como A.A.G., mencionan que asiste al jardín inicial, “donde aprendió a escribir, pintar y jugar, comprende las consignas y de a poco fue incorporando límites”.



Finalmente, sobre la más chica de los cuatro, G.D.R de un año y 10 meses, remarcan que “es independiente en su movilidad, deambula por todos lados, come sola, es activa, balbucea palabras y realiza estimulación con profesionales por su historia vital”.



Finalmente, el Juzgado de Familia de Goya, señaló que “quienes decidan asumir el compromiso de ofrecer un entorno familiar a los niños, podrán comunicarse con el mencionado Juzgado al teléfono 03777-422114 en horario de 7 a 13 en días hábiles.



Otra de las opciones de comunicación es vía e mail: analorenasanchez@juscorrientes.gov.ar o jmenyflia-goya@juscorrientes.gov.ar o al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Corrientes (RUACtes) al teléfono 0379-4476896 o al mail: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar