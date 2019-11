Campaña de donación de sangre del Hospital Británico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En el marco del Día del Donante Voluntario de Sangre que se celebra mañana, el Hospital Británico lanza la campaña “Entrelazando



vidas: dona sangre, dona médula ósea” por la cual convoca a donar sangre en su sede central de Perdriel 74, en la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los sábados de 8 a 10.



“Donar sangre es un procedimiento sencillo que requiere de una punción, se realiza con un equipo de uso único y descartable, y la extracción de dicha cantidad de sangre no conlleva ningún riesgo para el donante” señaló el doctor Oscar Rabinovich, hematólogo del Hospital Británico.



“Toda persona que cumpla con los requisitos puede donar 450 ml cada 8 semanas”, concluyó.



Los requisitos que deben cumplir los donantes son: tener entre 18 y 65 años, desayunar o almorzar en la forma habitual, comunicar si ha tomado aspirinas o antinflamatorios 72 horas antes de la donación de sangre (ya que si dona plaquetas no deberá tomar aspirinas o antinflamatorios durante 72 horas antes de la donación) y gozar de buena salud, no estar resfriados, con dolor de garganta, ni bajo tratamiento médico.



Para mayor información comunicarse al teléfono (54 - 11) 4309 - 6400 internos 2030 / 2004.