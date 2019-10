Candidato a gobernador del Frente NOS pide votar a Macri en vez de Gómez Centurión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente NOS, Gustavo Alvarez, publicó en su cuenta de Facebook varios videos en los que pide a sus seguidores que no voten para presidente a José Luis Gómez Centurión y cedan esos sufragios a la formula de Juntos por el Cambio, que encabezan Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.



"Renuncio a mis votos. Salvemos a la patria del narcotráfico y de la revolución versera bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina", planteó.



Alvarez criticó tanto a la fórmula presidencial del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kichner, como al aspirante a la gobernación, Axel Kicillof, y dijo que de triunfar el peronismo "corremos riesgo de que vuelvan los Zaffaroni o los jueces truchos".



"No los podemos votar. Evitemos la revolución bolivariana en la Argentina. No me votes, no votes a Gomez Centurión. Votá a Macri-Pichetto", aseguró.