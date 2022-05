Carmina Burana de Juan Carlos Abraham regresa 45 años después al Teatro Sarmiento

Carlos Abraham fue una visagra en la danza sanjuanina, el padre que rompió moldes en su época, un hacedor que junto a Violeta Pérez Lobos, iniciaron un camino para las generaciones que vinieron después. Fueron un binomio inseparable.

Cuando se difundió que se iba a reponer “Carmina Burana” surgió la pregunta ¿Cómo reponer una obra fundante en una provincia que a veces parece sin génesis, sin origen en sus artes? Que constantemente se tiene que fundar y refundar ¿Cómo reponer la obra de un artista celoso de su obra del cual casi no hay registro? Entonces aparecieron ellos: La compañía Riveros-Luna.

Este sábado 14 de mayo en el Teatro Sarmiento, un ícono para la danza en San Juan, se repondrá “Carmina Burana” de Carl Orff con creación y composición del maestro Juan Carlos Abraham.

Un VHS la llave para hacerlo

DIARIO HUARPE conversó con Javier Riveros, de la Compañía Riveros Luna, los encargados de la reposición. Javier comentó que la idea de reposición venía de hace tiempo, ellos conocen a Marian, hija de Abraham. Con el tiempo hablaron de la posibilidad de hacer la reposición, y con el visto bueno de la familia la posibilidad quedó abierta.

Para reponer una pieza fundante la compañía quería respetar, no solo en forma, sino en esencia. Sin embargo no había registros oficiales, Juan Carlos no permitía que se filmara o sacaran fotos.

La compañía quería hacerlo, pero si lo hacía debía hacerlo bien. No intentarlo, hacerlo.

Así que comenzó con camino para encontrar material de archivo. Piezas del rompecabezas para volver a armar Carmina Burana.

Lo primero fue juntar testimonios, de esta manera fueron contactándose con bailarines de aquella puesta en escena. De estas reuniones la compañía comenzó a comprender qué significó para el elenco protagonizar esta pieza de ballet.

“Carlos tuvo una forma muy propia de hacer danza. Fue una lástima que no se pudiera seguir directamente sus pasos. Muchos de los que bailaron no siguieron en la danza o lo hicieron con institutos, creo que indirectamente terminó influyendo de esa manera en el hacer sanjuanino”, comentó Javier.

Fue gracias Fernando Colqui, esposo de la leyenda Violeta Pérez Lobos, que en 2021 rescató un VHS en el que estaba guardado el único registro completo. Entonces las piezas encajaron.

45 años después, en el mismo escenario que los vio, Carmina Burana, reestrenará.

De ayer y de hoy

Ha pasado casi medio siglo, en ella las generaciones de hacedores de la danza fueron cambiando en el tiempo, mutando, abriéndose. Un poco se lamenta Javier ya que se pregunta qué hubiera pasado si el legado de Abraham no se hubiera interrumpido, sin embargo reconoce la influencia en los que fueron sus maestros.

Abraham y Pérez Lobos fueron dejando una estela para que una gran parte de lo que existe en la provincia, suceda.

Es en esto que el trabajo emocional de los y las bailarinas tuvo que ser más duro. El legado también trae la exigencia.

“Teníamos los dos elementos: el material de archivo con la grabación y el material sensible de los testimonios”, explicó Javier haciendo alusión a que el objetivo estaba cada vez más acerca.

Las generaciones de hoy: Virginia Luna, Luciana Icazatti, Sebastián González, Karen Aguirre, Florencia D. Tejada, Victoria Sanchez, Jorgelina Leotta, Federico Luna, Federico Acosta, Fernando Muñoz, Ignacio Herrera, Brian Moyano, Florencia Arce, Jorgelina Leotta, Agustina Zapata, Guadalupe Garrido, Paz González y Sol Puidengolas. Serán los encargados de ponerle el cuerpo y evocar una de las obras fundantes.

Para ver el espectáculo se pueden sacar entradas por eventbrite y tienen un valor de $350, más gastos operativos. Una función imperdible.

Acerca de Carmina Burana

Carmina Burana fue creada por el músico Carl Orff entre 1935 y 1936, y se convirtió rápidamente en una obra muy popular con más de 150.000 espectadores en todo el mundo

El espectáculo está basado en textos escritos en los siglos XII y XIII en una mezcla de varios idiomas le la época: latín popular y alemán medieval. Carl Orff, seleccionó 24 de estas canciones descubiertas en 1803 en el monasterio de Benediktbeuren. Comienza con un poderoso himno en honor a la diosa Fortuna, utilizando músicas que recuerdan a la Edad Media y al canto gregoriano.

Después siguen canciones como La Primavera con sus campanas de regocijo, la canción del bebedor En la taberna o el lirismo de La corte del amor, acabando la obra nuevamente con la diosa Fortuna.

Cabe destacar que esta obra fue estrenada en San Juan en el año 1977 y su primera reposición fue en 1987 por Abraham.

Ficha técnico artística reposición “Carmina Burana”