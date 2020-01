Cartelera de la agencia Télam del 17 de enero de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

POLíTICA



NISMAN-INVESTIGACIÓN (CON FOTO).- La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano analiza por estos días unas 25 mil imágenes producidas por las cámaras de seguridad del edificio que habitaba Alberto Nisman, 45 mil llamadas y 250 informes vinculados a los peritajes de elementos tecnológicos secuestrados a los imputados de la causa en la que se investiga el supuesto homicidio del fiscal de la causa AMIA.



NISMAN-INVESTIGACIÓN-CRONOLOGÍA.- El fiscal Alberto Nisman pasó las últimas horas de su vida en el departamento que habitaba en Puerto Madero, desde donde intercambió mensajes con dirigentes políticos, periodistas y custodios; intentó comunicarse con Jaime Stiuso y recibió de parte del perito informático Diego Lagomarsino el arma de la cual salió el disparo que le ocasionó la muerte.



NISMAN-LAGOMARSINO (CON FOTO).- El técnico en informática Diego Lagomarsino reiteró hoy que no formó parte de un plan para matar al fiscal Alberto Nisman y reclamó, una vez más, que la causa en la que se lo investiga pase a juicio oral en el que pueda verse que es inocente.



MARTÍN SABBATELLA (CON FOTO) "Tenemos como objetivo mejorarle la calidad de vida a millones de argentinos", dijo Sabbatella. El flamante titular de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, se comprometió hoy a "trabajar fuertemente" para cumplir con una tarea que permita "un lugar mejor para los millones de argentinos de la región". (PUBLICADA)



GOBIERNO-DDHH (CON FOTO).- El presidente Fernández, en el acto en el que se restituyó la placa hijo de Taty Almeida. El presidente Alberto Fernández participó esta mañana en el acto homenaje en el que se restituyó la placa que recuerda a Alejandro Martín Almeida, hijo de la madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida, y aseveró que "la memoria no se puede robar ni destruir, y siempre la mantendremos viva".



ECONOMÍA



BCRA-TASA. Economistas consultados por Télam analizan el impacto de la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reducir la tasa de interés de referencia, y la posibilidad de las entidades bancarias de ofrecer plazos fijos ajustables por UVA. (PUBLICADA)



EEUU-CHINA-REPERCUSIONES. Diversas entidades evalúan los alcances del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China, y sus implicancias en el comercio exterior de la Argentina.



SOCIEDAD



NIÑA-ACONCAGUA (CON FOTO).- Una niña de la India de 12 años intentará a partir de este viernes tras obtener una autorización judicial, hacer cumbre junto a su padre en la cima del Aconcagua a 6.960 metros de altura con el objetivo de enviar un mensaje para romper estructuras machistas arraigadas en su país.



SEGURIDAD



HOMICIDIO-SALTA.- Juzgarán en junio al productor ganadero alemán por envenenar a sus peones y matar a uno de ellos. Un productor ganadero de origen alemán será juzgado desde el 1 de junio próximo en Salta, acusado de haber envenenado en 2018 a dos de sus peones, uno de los cuales falleció, en una finca de su propiedad en el paraje Palomitas, a unos 60 kilómetros de la capital provincia, informaron fuentes judiciales. (PUBLICADA)



INTERNACIONALES



EEUU-IRÁN (CON FOTO).- El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, llamó hoy a "la unidad y cooperación" de los países islámicos frente a Estados Unidos y a su pueblo a no rendirse ni confiar en Europa.



CONOSUR



BRASIL-NAZISMO (CON FOTO).- BRASIL-NAZISMO: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy que expulsó de su gobierno al secretario de Cultura, Roberto Alvim, quien había originado una amplia polémica al citar al ministro de Propaganda del dictador Adolf Hitler, Joseph Goebbels, para defender la política hacia las artes del gobierno. (PUBLICADA)



ESPECTACULOS



SERIES-LARRY DAVID (CON FOTO).- El humorista, guionista y actor Larry David, co-creador de la rupturista "Seinfeld", presenta este domingo por HBO la décima temporada de "Curb Your Enthusiasm", la inclasificable serie de comedia en la que interpreta a una versión ficcional de sí mismo y que insiste en demostrar lo irritante que puede llegar a ser vivir en sociedad.



TEATRO-IDENTIDADES (CON FOTO).- Alfredo Arias: "Ella vive una sexualidad que no es ni lesbiana ni heterosexual". La obra "Hermafrodita", con dramaturgia de Alfredo Arias y coreografía de Mayra Bonard y Carlos Casella, enfoca la vida y las circunstancias de un pseudo-hermafrodita francés del siglo XIX y se verá en el auditorio del Malba, Figueroa Alcorta 3415, barrio de Palermo, el lunes 27, el miércoles 29 y el viernes 31 de enero en el inusual horario de las 16. (PUBLICADA)



TEATRO-DANZA (CON FOTO).- La obra "Hermafrodita", con dramaturgia de Alfredo Arias y coreografía de Mayra Bonard y Carlos Casella, enfoca la vida y las circunstancias de un pseudo-hermafrodita francés del siglo XIX y se verá en el auditorio del Malba, Figueroa Alcorta 3415, barrio de Palermo, el lunes 27, el miércoles 29 y el viernes 31 de enero a las 16.



TEATRO-LOS MACOCOS (CON FOTO).- Los Macocos recuperan a los Marrapodi para "homenaje al artista y su emergencia" El grupo humorístico Los Macocos repone desde esta noche en la sala porteña CPM-Multiescena una nueva versión de "La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi", pieza que para Daniel Casablanca -miembro fundador del conjunto- "es antes que nada un homenaje al artista y su emergencia".(PUBLICADA)



CULTURA



ARTE-TOMAS SARACENO (CON FOTOS).- El artista tucumano Tomás Saraceno buscará volar impulsado únicamente por el viento. El artista tucumano Tomás Saraceno buscará marcar un récord mundial al intentar, por primera vez en la historia, que una mujer piloto vuele "impulsada únicamente por el aire" el próximo 28 de enero en las Salinas Grandes, Jujuy, como parte del proyecto "Fly with Aerocene Pacha”, que intentará materializar un largo anhelo de la humanidad. (PUBLICADA)



DEPORTES



PREOLÍMPICO-ARGENTINA(CON FOTO).- La selección Argentina Sub 23 debuta en el Preolímipico ante el local Colombia. El seleccionado argentino Sub 23 de fútbol comenzará mañana ante el anfitrión Colombia un duro camino hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el inicio del Preolímpico Sudamericano que se disputará hasta el 9 de febrero. (PUBLICADA)



FÚTBOL-RIVER (CON FOTO).- "No hay que naturalizar lo que está mal", dijo Gallardo sobre la votación en la Superliga. Marcelo Gallardo, técnico de River, aseguró hoy que "no hay que naturalizar lo que está mal" en referencia a la intención de varios clubes de cambiar la fecha de reanudación de la Superliga. (PUBLICADA)



FÚTBOL-SAN LORENZO (CON FOTO).- Para los hermanos Palacios, San Lorenzo está "para salir campeón" de la Superliga. Los hermanos Julián y Matías Palacios, afirmaron hoy que San Lorenzo está "para salir campeón" de la Superliga del fútbol argentino, y se mostraron agradecidos con el entrenador Diego Monarriz por la posibilidad que les dio de jugar por primera vez juntos. (PUBLICADA)



TURISMO



MALARGÜE-CHIVO (CON FOTOS) - La 34ª Fiesta Nacional del Chivo, en la que turistas y mendocinos homenajearán durante cinco días a los crianceros de Malargüe, se realizará desde el 28 próximo con grandes asados de chivito, espectáculos artísticos y actividades en los diversos paisajes de este departamento del sur de Mendoza.



TURISMO INCLUSIVO-CONVENIO (CON FOTOS).- El Ministerio de Turismo y Deportes, la Cámara Argentina de Turismo, la Secretaría General de la Presidencia Y el Inadi firman hoy un convenio para integrar una Mesa Nacional de Diálogo sobre la temática, para estrategias y planificar acciones.