Caruso Lombardi presentó su renuncia en Belgrano y no vendrá a San Juan

Ricardo Caruso Lombardi presentó su renuncia como entrenador de Belgrano, según sus propias palabras, enojado con el accionar de la AFA. El DT sostuvo que la decisión del Tribunal de seguir suspendido y no poder ingresar al campo de juego lo llevaron a tomar la decisión.

"Cinco de la mañana me desperté. Cuando vi el fallo de AFA, porque no saben cómo seguir castigándome. Mandaron al árbitro a echarme faltando diez segundos. Falsearon el informe y después el árbitro dijo todo lo contrario en una nota radial", sostuvo.

"Tenemos un presidente de AFA que se maneja con mucha maldad. Tanto Tapia como Toviggino. Prefiero dar un paso al costado para no generarle malestar a un club como Belgrano. Tenemos que cuidar al fútbol. Prefiero irme y no hacerme mala sangre como estos 25 días", agregó Caruso.

Ante la consulta sobre qué piensan en la cúpula del Pirata, el DT respondió: "Ellos no quieren que me vaya. Los dirigentes de Belgrano son espectaculares, pero la gente sana no sirve en el fútbol argentino. Hay técnicos que me llaman porque no quieren dirigir, sabiendo que los van a cagar", aseguró.

Además, volvió a tirar municiones contra el club de Claudio Tapia: "No quieren que ascienda Belgrano. Hace más de un año que estoy y el único partido que me preocupa es el de Barracas Central. Los árbitros tienen miedo de dirigirlo, porque saben que si le cobran algo en contra, están afuera". cerró.

De esta manera, Caruso lombardi no llegará a San Juan para dirigir a su equipo ante San Martín el domingo a las 18.00 en el estadio Hilario Sánchez. En su lugar vendrá una dupla integrada por Juan Chumba y Carlos Orsi, quienes luego de este cotejo también se irán del club. Durante toda la temporada Chumba fue entrenador de arqueros y ayudante de campo, mientras que Orsi también se desempeñó como ayudante técnico de Caruso.