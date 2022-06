Casciari se enteró de la polémica por DIARIO HUARPE y salió a defender al profesor

Este miércoles trascendió la suspensión de Juan Esquibel, profesor de Teatro de la Escuela Normal Superior Sarmiento por presentar un texto que, según los padres de los alumnos, era “indebido” y tenía “contenido pornográfico”. El texto es “Canelones” del autor de Mercedes, Buenos Aires, Hernán Casciari.

Casciari se enteró gracias a DIARIO HARPE a primera mañana de este martes. No sabía nada del hecho y puso manos a la obra para contactar con el docente.

Esto puso en contacto con el profesor para que contara su versión, también lo hizo con la rectora de la Normal, Marcela Herrera. El objetivo del escritor, hablar con la Ministra de Educación para aclarar lo que pasó y defender el puesto de trabajo de Esquibel.

Los hechos

El episodio ocurrió el jueves 16 de junio. El docente, en una primera versión y en su descargo presentado este miércoles, dijo que habló sobre el texto y que los alumnos de segundo año fueron a buscarlo. Después, en la versión que dio al escritor, Esquibel dijo que estaba comentando que es parte de la producción de la serie de Canelones (Esquibel colaboró como mecenas y gracias a esto pudo incidir en las votaciones que la productora lanzaba), que leyó el texto en clase y que después, los alumnos lo buscaron.

También, aclaró que la versión que leyó omite las palabras que generaron la polémica.

Los alumnos, con el texto en sus casas, comenzaron a leerlo y ahí es que llegó a sus padres. Un grupo de ellos, al ver palabras “inapropiadas”, conversaron por un grupo en WhatsApp sobre el material difundido en clase.

En un fragmento del texto aparecen las palabras “teta”, “culo” y “poronga”, pero lo hace en una línea que se comenta una anécdota sobre una broma telefónica, bromas que son el hilo conductor del texto. Sin embargo la temática va por otro lado, ya que al final la broma llega a una adulta mayor que termina esperando algo que no sucederá.

Como el hecho sucedió el jueves. Viernes, sábado, domingo y lunes los padres compartieron más material del profesor extraído de sus redes sociales. Este material enojó más al grupo de padres que comenzaron a llamar a la directora de la escuela y esta elevó la denuncia al Ministerio de Educación que tomó el caso.

El martes 21 se reunieron Carlos Canga, director de Educación Superior, la rectora Marcela Herrera, y la Ministra de Educación Cecilia Trincado para ponerse al tanto de la situación. En esa reunión, Canga declaró a DIARIO HUARPE que el docente debió hacer su descargo este miércoles para que le sirviera en el caso de que se tomaran medidas legales, sin embargo, lo máximo a lo que se podría llegar es a un apercibimiento. Por el momento lo que se hizo, desde el ministerio fue recibir el informe de Esquibel mientras se decide su futuro.

Casciari se enteró gracias al contacto de DIARIO HUARPE y dijo que quería profundizar en el hecho. Al enterarse que el profesor podría ser echado se puso en contacto con él a las 17 horas, luego compartió el audio en su blog Orsai.

También se puso con contacto con la rectora, Marcela Herrera, ella comentó que se enteró del caso el jueves a la noche, se enteró que era Juani Esquibel y le pidió explicaciones. Este se presentó el martes, tal como había dicho Carga, al ser el primer día hábil de la semana después del fin de semana extra largo.

Herrera también confirmó que el descargo lo hizo por escrito y que le mandara el texto. En esta versión, coincide en que el texto leído no tiene las palabras de la polémica.

“Hay autoridades del Ministerio que me están presionando desde el jueves para que empiece a explicar lo que hice", “si le comenté que el texto era bastante perturbador, ese textito que generó toda esta locura y el me dijo que en clase no lo había leído”.

Casciari aclaró que hay varias versiones del texto y que el texto original tiene una duración de lectura de unos 16 minutos. En cambio las versiones televisivas y radiales no tienen ese fragmento, y que es probable que sea una de estas versiones la que se reprodujo en el aula.

“Cualquier conversación, tanto sea con los padres o con las autoridades del ministerio de Educación en la que yo pueda participar como autor, para salir en defensa no del cuento sino de Juan Nicolás. Si me necesitás, estoy”, cerró Casciari.

“Te va a necesitar Nicolás”, concluyó Herrera.

El conflicto seguirá este jueves. Los padres se reunirán en la mañana con autoridades del colegio secundario y buscan tener una respuesta en acciones por parte del ministerio. Según expresaron los padres a DIARIO HUARPE, buscaron asesoría legal y judicial ya que quieren denunciar al docente, su objetivo es que echen al profesor o en su defecto, deje de dar clases en ese segundo año.