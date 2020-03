Casi 18 mil sanjuaninos habilitados para recibir el Módulo Alimentario de Emergencia

El ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay, le adelantó a DIARIO HUARPE que 17.941 sanjuaninos quedaron habilitados para recibir el Módulo Alimentario de Emergencia.

La medida que ejecuta la provincia está puesta a disposición de los trabajadores informales que no pueden cumplir con su labor por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el presidente Alberto Fernández para mitigar la expansión del coronavirus.

Si bien es cierto que en las primeras 48 horas se anotaron 28.266 sanjuaninos para recibir la ayuda oficial, muchos quedaron descartados por no cumplir con los requisitos impuestos.

"Debemos recordar que este módulo es para aquel que no recibe ninguna otra ayuda. Es por eso que más de 10 mil han quedado afuera", dijo Aballay.

El ministro del área Social explicó además que la entrega de los módulos alimentarios comenzará "sobre el fin de semana", teniendo en cuenta que hay anuncio de lluvias para los próximos días.

La entrega tendrá un módulo alimentario y "atendiendo a lo que estamos pasando también hemos incluido un módulo de limpieza", añadió el funcionario.

"Todavía no tenemos un número cerrado de módulos a entregar. Entre lunes y martes vamos a cerrar esta primera etapa. Los sanjuaninos podrán continuar con la inscripción, pero haremos un primer corte", apuntó Aballay.

Rawson tiene 1.863 anotados, Chimbas 1.251, Rivadavia 1.079, Pocito 946, Santa Lucía 704, Caucete 481 y Albardón 309, entre los departamentos con más requerimiento de mercadería.

En el Gran San Juan la entrega se hará casa por casa a través de taxis y remises, cómo una forma de ayudar también a este sector que viene castigado obviamente por la caída en los pasajes por la cuarentena.

Quiénes serán los beneficiarios

Las personas que recibirán el Módulo Alimentario de Emergencia no deberán tener ningún otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), está destinado a trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.

Pasos para inscribirse

1-Ingresar a www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar

2.Colocar todos los datos en cada formulario de identificación

3-El número de teléfono debe ser el del celular de quien solicita el beneficio

4-Es importante colocar lo más correcto posible el domicilio donde espera recibir el Módulo Alimentario de Emergencia

5-La persona recibirá un SMS comunicándole que la solicitud fue ingresada.