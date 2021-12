Casi 200 familias de Zonda no tienen agua para beber, bañarse, lavar ropa o tirar la cadena

Alrededor de 200 familias de cuatro barrios en el departamento de Zonda, desde hace dos semanas no tienen agua para beber, bañarse, lavar ropa o tirar la cadena.

“Estamos pagando por un servicio que no tenemos”, dijeron. “Hemos hecho los reclamos en la Unión Vecinal y el municipio, pero las solución no llega”.

Cuentan los vecinos de los barrios Conjunto I, Conjunto II, Esperanza y Colombo (en este último donde vive el intendente), que recién a la 1 de la mañana empieza a salir un hilito de agua en la primera de las canillas de la red domiciliaria.

“Con eso alcanzamos a llenar algunas botellas que guardamos para tomar, pero no nos podemos bañar, no podemos tirar la cadena del baño, no podemos lavar la ropa… Realmente es desesperante”, dijo Analía una de las vecinas del barrio Conjunto.

En rojo la zona afectada en el departamento.

En la población afectada hay niños, personas enfermas, discapacitados y adultos mayores.

“Yo tengo cuatro hijos y para bañarlos los llevo a la casa de mi mamá que vive en el barrio Basilio Nievas, porque allá, ella sí tiene agua”. contó otra vecina del Conjunto. “El tema es que acá no todas las familias tienen esa posibilidad y se les hace dificilísimo vivir así ”.

"Administración"

La administración y distribución del servicio de agua potable desde siempre estuvo a cargo de la Unión Vecinal Valle de Zonda. Una institución que hace 13 años está intervenida por el gobierno provincial, supuestamente para regularizar todos los problemas, pero al menos el de la distribución, nunca llega.

“Acá falta que alguien administre la cosa como corresponde”, dijo don Guido, vecino de Zonda. “Las excusas de todos los interventores siempre es la misma; que no tienen plata para invertir porque la gente no paga, o que el agua falta porque la gente derrocha. Y yo les digo: entonces controle mi amigo porque para eso están”.

El reclamo también se elevó al municipio de Zonda, pero tampoco han tenido respuestas favorables. Es más, entre los afectados hay un malestar generalizado con el ejecutivo municipal porque las plazas se siguen regando con agua potable de la red y en horarios no recomendados.

“El otro día estaban regando la plazoleta del barrio y la plaza Atampiz al mediodía, mientras en ninguno de los domicilio salía una gota de agua”, contó otro vecino del barrio Conjunto.

De seguir con la problemática, los vecinos afectados manifestaron que cortarán las calles del departamento para ser escuchados.

“No nos están dejando otra opción”, concluyeron.

Dato 1

Por ahora, ya que este mes aumenta, el costo básico por el servicio de agua en Zonda, es de $375 (incluye los $30 de la cuota societaria), más el consumo que cada usuario haga ya el servicio está controlado por medidores.

Dato 2

La cantidad de usuarios del servicio en Zonda ronda los 1.000.