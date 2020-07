Charlotte Caniggia defenestró a Yanina Latorre: “Es una vieja que…”

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul debutó como panelista de “Pampita Online” y ya dio de qué hablar.

Charlotte Caniggia (27) debutó como panelista de Carolina Pampita Ardohain (42) en Pampita Online en su regreso a la televisión, y protagonizó un fuerte momento a raíz de un móvil con Yanina Latorre (51).

Pampita le pidió a la panelista de LAM (eltrece) que le diera un consejo a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul. Y ahí fue cuando Latorre, dijo sin filtros: “No, Pampita, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal”.

La respuesta de Latorre generó incomodidad incluso en la conductora, que le respondió: “Porque decís eso, hay que renovarse y dejar lugar a la gente nueva, nadie empezó sabiendo”.

“Por qué se tendría que renovar si hay gente que lo hace excelentemente bien, no es sentarse a decir pavadas, ¿sobre qué puede opinar?”, continuó Latorre.

Después de una fría despedida, volvieron al piso y Charlotte dijo sin vueltas: “Me parece que es una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”.

Enseguida, intentando encontrar los motivos del ataque de Latorre, Charlotte comentó: “Yo no quiero pelearme con nadie… pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces. Tiene re mala onda con mi madre, entonces se la agarra conmigo”.

Aquí, el video del incómodo momento.

Más tarde, al finalizar su primer programa, Caniggia dijo: “Estuvo bueno. Me puse un poco nerviosa al comienzo”. Y reveló que, a pesar de hablar con su padre “todos los días”, no le había contado acerca de su nuevo rol como panelista.

