Chiaraviglio se consagró campeón sudamericano bajo techo y ganó tercera medalla de oro del año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en salto con garrocha, se consagró hoy campeón sudamericano de atletismo indoor (bajo techo) en Cochabamba, Bolivia, y ganó así su tercera medalla de oro consecutiva en el 2020.



Chiaraviglio, de 32 años y que está en el 27mo puesto en el ranking mundial (los mejores 32 irán a los Juegos Olímpicos), venció con una marca de 5,50 metros en la prueba que brindó puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio próximo.



"Estoy muy feliz y contento .Ganar un Sudamericano es siempre un gran honor, a pesar de que no vinieron los países mas fuertes en mi prueba", le reconoció a Télam desde Bolivia



"No tuve dolores, logré un buen salto de 5,50 y probé garrochas me que me pueden hacer saltar mejores alturas. Estoy un pasito más cerca de Tokio, porque subiré cinco o seis puestos en el ranking mundial", destacó.



El santafesino conquistó el jueves pasado su segunda medalla de oro del año, al ganar el Grand Prix Internacional de Cochabamba (indoor), con una marca de 5,40 metros, mientras que la presea de plata fue obtenida por el juvenil entrerriano Pablo Zaffaroni, campeón sudamericano en su categoría, con 5,10.



Chiaraviglio, quien ganó la medalla de oro el pasado domingo 19 de enero, en su primera prueba del año, también en Cochabamba, con 5,50 metros, volverá a competir el sábado 22 en la ciudad de México.



El sistema de clasificación a los Juegos Olímpicos es por marca mínima (5,80) y por ranking de puntos, que pondera tres factores para otorgar el puntaje ideal: marca técnica lograda, posición obtenida y categoría de la competencia.



Los cinco mejores resultados de los últimos doce meses se promediarán para sacar el ranking mundial de la disciplina.



El atleta santafesino, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, tiene como mejor marca de su carrera 5,75 metros con la que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, y necesita 5,80 metros para clasificarse a los Juegos de Tokio.



Chiaraviglio, campeón sudamericano al aire libre en Tunja (Colombia) 2006 con 5,40; Lima (Perú) 2015 con 5,70 y Asunción (Paraguay) 2017 con 5,60, tiene como mejor marca bajo techo 6,60 metros, hecho que logró dos veces: en Donetsk, Ucrania, el 10 de febrero de 2007, y en Glasgow, Escocia, el 20 de febrero de 2016.