Chubut no completó la masa salarial de noviembre y no puede garantizar el pago del medio aguinaldo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Al gobierno del Chubut le faltan dos rangos para completar la masa salarial de los empleados públicos provinciales de noviembre y no puede garantizar el pago del medio aguinaldo, reconoció el ministro de Economía del distrito, Oscar Antonena, quien viajó hoy a la ciudad autónoma de Buenos Aires para tramitar fondos extra.



"Tenemos plena confianza que hoy podremos colocar letras del tesoro y obtener 1.580 millones de pesos, porque hay un compromiso a través de fondos de la Anses que tomará nuestros títulos a una tasa del 60%, bastante más conveniente de la última que fue del 95 (puntos de interés, explicó Antonena.



Con ese recurso de más fondos propios, la administración que conduce Mariano Arcioni espera lograr los $1.758 millones que necesita para pagar a los empleados públicos del llamado "tercer rango", en el que se incluye a quienes cobran entre 65.001 y 150.000 pesos, quienes tendrán acreditada en su "cuenta sueldo" este sábado los salarios de noviembre.



Antonena admitió en diálogo con Télam que "falta el tercer rango, en el que están los que perciben más de 150.000 pesos que cobrará en la última semana".



Explicó que para ellos contarán con "recursos porque la recaudación mejorará un poco en los próximos días".



Respecto al medio aguinaldo, el titular de la cartera económica de Chubut reconoció que "no hay fecha para el pago y será seguramente el gobernador quien haga el anuncio".



El gobernador Mariano Arcioni y sus ministros realizaron durante la semana una ronda de reuniones con los funcionarios nacionales para conseguir recursos con el cual hacer frente a las obligaciones.



Sin embargo, Antonena reconoció que "desde Nación" les "advierten" sobre la "crítica situación de las cuentas", lo que "achica mucho la brecha de ayuda" porque, además, Chubut "no es la única provincia con dificultades", según aclaró.



La administración chubutense dictó asueto administrativo para los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre por lo que los días de actividad se reducirán a solo cuatro en las próximas dos semanas, lo que desde el ámbito sindical se interpreta como una señal de que el pago del sueldo anual complementario pasará para el año próximo.