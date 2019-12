Cierre de campaña de la oposición en Boca con más de tres mil personas en salón de recitales

La principal lista opositora en Boca Juniors, que postula como presidente a Jorge Amor Ameal y mantiene como emblema a Juan Román Riquelme, efectuó esta noche el cierre de la campaña previa a las elecciones del domingo, en una sala de recitales en el barrio de San Telmo que lució colmada por tres mil simpatizantes.



El evento se llevó a cabo en el salón 'Museum', ubicado en la calle Perú al 500, en donde más de 700 personas se quedaron afuera, por estar abarrotada la capacidad del lugar.



Amor Ameal, candidato a presidente por el denominado Frente de la Identidad Xeneize, insistió en los conceptos que profundizó a lo largo de la campaña, en la que hizo centro en “volver a abrirle la puerta al socio” de Boca Juniors.



“Es lo primero que haremos el lunes si tenemos la suerte de ganar: abrirle la puerta al socio, que ha sufrido un gran maltrato en los últimos ocho años”, dijo Amor Ameal, en relación a la gestión que encabezó el actual titular Daniel Angelici, entre 2011-2019.



“Ellos (por el núcleo La Mitad más Vos, que candidatea a Christian Gribaudo) viven hablando de plata; nosotros de sentimiento y amor por los colores”, reflejó el candidato a presidente.



Amor Ameal defendió el comportamiento del ídolo auriazul, Riquelme, sobre quien dijo que sufrió “todo tipo de afrentas y mentiras hacia su persona”.



“A Román le han dicho de todo. Pero les aclaramos: Román no se alquila ni se vende. Siempre quiso estar con nosotros”, lo que despertó la ovación de la multitud presente, que acompañó la presentación con cánticos alusivos.



El empresario de Berazategui, de 71 años, señaló que el domingo, día de los comicios, acudirá temprano a la sede de la entidad, situada en Brandsen al 800, en donde están habilitados para sufragar más de 80 mil asociados.



“Le pido al socio que no responda a los agravios hasta que no se sepan los resultados”, advirtió.



“Boca es un club que algunos quisieron privatizarlo alguna vez. Todos nos opusimos y logramos frenar esa avanzada”, sostuvo en relación al tono de corte eminentemente liberal que dominó la institución xeneize, durante los últimos 24 años.



“Sabemos que el fútbol es muy importante. Pero lo más importante es reinvindicar al socio y al barrio de La Boca. Les prometemos que si ganamos en el club se acaban los negocios raros”, dijo.



“El 65 por ciento de los ingresos que recibe la institución es de parte de los socios, que se bancan todo y a veces no entran ni a la cancha”, cuestionó.



Por su lado, el empresario de medios y conductor radial, Mario Pergolini, que será candidato a vicepresidente primero, indicó que Riquelme tuvo que “aparecer en medios no convencionales, tal vez, porque en los de deportes no lo dejaban entrar”, apuntó.



“Vamos a intentar cambiar este club que en los últimos ocho años se volvió perdedor. Para eso necesitamos que el socio vaya a votar el domingo”, reclamó el hombre fuerte de Vorterix.



Por su lado, Riquelme, quien arribó tarde al acto (lo hizo pasadas las 22.20 por tener que atender distintos compromisos de notas y entrevistas), apenas le pidió al socio “que vaya a votar el domingo. Es lo que necesitamos”, consideró.



También asistieron al evento otros ex jugadores del período glorioso de la entidad entre los años 2000-2003. Ellos son Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Sebastián Battaglia, quien dejó una frase contundente que intentó resumir la comunión entre hinchas e integrantes de la lista: “Ustedes (los hinchas) siempre nos agradecieron a nosotros (jugadores). Ahora somos nosotros los que le pedimos que vayan a votar para que ganen ustedes”, dijo el ex mediocampista, máximo ganador de títulos en la historia de la institución de la Ribera.