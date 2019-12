Comenzó la etapa política de la Cumbre con los bonos de carbono como telón de fondo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La negociación por los bonos de carbono y la propuesta de la Unión Europea de poner un impuesto a los productos que no utilicen ese elemento en su elaboración, figuran en el centro de las tratativas al comenzar la etapa política de la COP25 que se desarrolla en Madrid y ante la expectativa de lo que hará Estados Unidos que anunció su salida del Acuerdo de París.



La mayoría de los funcionarios que participan de la cumbre coincidieron en señalar la necesidad de que en este encuentro "salgan acciones concretas" ante la emergencia climática que vive el planeta al tiempo que manifestaron su "frustración" por los lentos progresos que se registran en las negociaciones.



El artículo 6 del Acuerdo de París firmado en el 2015 y que debiera entrar en vigencia a partir del año próximo. autoriza a los países a emitir una cierta cantidad de gases contaminantes a través de un sistema de bonos de carbono.



Para ello se supone la creación de un fondo anual de 100.000 millones de dólares, aportados por los grandes productores de gases de efecto invernadero, para financiar la lucha contra el cambio climático y reconvertir las industrias que utilizan combustibles fósiles (petróleo) a combustibles a base de carbono.



El objetivo es frenar el calentamiento global del planeta a un límite de 1,5 grados anual, tomando como referencia la etapa pre industrial



Los responsables del Medio Ambiente de Bután, Alemania, Granada, Suecia, las Islas Marshall y España, entre otros, hicieron un llamamiento para que el resto de países asuman mayores compromisos climáticos para 2020 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y responder así a las evidencias científicas, según la agencia EFE.



Aunque de la cumbre no tiene que salir de forma oficial ningún acuerdo que comprometa a los países a asumir una mayor ambición, la Presidencia chilena de la COP ha trabajado durante los últimos meses para reforzar esta Alianza.



"No podemos quedarnos en palabras vacías ni huecas", dijo la ministra de Medio Ambiente de Suecia, Isabella Lovin, quien apostó por "más acción" y una mayor ambición climática que aporte soluciones al planeta.



Su colega noruego, Vidar Helgesen, consideró que sería "una gran decepción" no conseguir objetivos ambiciosos en 2020 para cumplir los acuerdos del Acuerdo de París.



Estados Unidos manifestó hoy su inquietud por un posible impuesto al carbono que la Unión Europea estudia aplicar a los productos de terceros países que no cumplan las mismas normas ambientales que los de la UE.



"Las cuestiones sobre fiscalidad son de gran interés para nosotros", señaló la responsable de la delegación estadounidense en la cumbre del clima COP25 en Madrid, Marcia Bernicat, durante una breves declaraciones a un grupo de periodistas.



El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, indicó ayer en este mismo foro que Bruselas mantiene la posibilidad de poner en marcha una tasa de ese tipo con el objetivo de que evitar la competencia desleal de productos de países con menores exigencias medioambientales.



En su opinión, "la huella de carbono debe reflejarse en los precios" de los productos "y, si no, habrá que corregirlo".



El punto clave es la definición del artículo 6 del Acuerdo de París del 2015, relativo a los mercados de carbono, en cuya concreción Washington quiere influir mientras siga siendo parte de ese pacto.



El presidente estadounidense, Donald Trump, inició recientemente el proceso de retirada del Acuerdo de París, un procedimiento que no concluirá hasta noviembre del año próximo.



De forma paralela, figuras estadounidenses más comprometidas con la lucha contra el cambio climático, como el ex vicepresidente Al Gore o el ex secretario de Estado y antiguo senador John Kerry (ambos del Partido Demócrata), han llegado también a Madrid para esta fase.



Sin embargo, el Gobierno del republicano Trump quiere dejar claro en esta cumbre que su salida del Acuerdo de París no significa que dejará de estar implicado en todas las discusiones internacionales sobre este asunto, ya que Estados Unidos seguirá siendo miembro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.