Cómo adaptar tu casa para recibir invitados

Tener invitados en casa significa un cambio rotundo en los patrones de vida de la familia. A pesar de que, por lo general, los huéspedes son familiares que no vemos en algún tiempo o viven lejos, o amigos cercanos que necesitan de nuestra hospitalidad, el hospedar a alguien ajeno al hogar por unos días lleva a modificar las rutinas y uso de los espacios, lo que puede resultar incómodo para todos si no está bien planificado.

Si la visita se realiza con programación, es importante hablar sinceramente con los invitados para definir el tiempo de estadía, de esa forma será mucho más fácil organizar y acondicionar la casa para recibirlos sin que cause mayor trauma en la vida diaria de la familia y los huéspedes se sientan lo más cómodos y satisfechos posible.

En este sentido, a continuación, te damos consejos para adaptar tu hogar para la llegada de las visitas.

Ventila y limpia

Encontrándonos aún en una situación de pandemia en donde poco a poco vamos volviendo a una nueva normalidad, al momento de reunirnos con otras personas debemos tomar los cuidados y precauciones necesarias para cuidarnos entre todos.

Cuando se trata de recibir gente en el hogar, en primera instancia debemos ordenar, limpiar y ventilar todos los espacios antes de que ellos lleguen. Debemos procurar desinfectar todas las superficies y elementos de contacto frecuentes, como picaportes, pasamanos, respaldos, mesadas, mesas, etc. Lo mismo debemos hacer luego de su partida.

Es importante desinfectar antes y después de la visita.

Crea un ambiente acogedor y confortable

Para recibir invitados, además de procurar la limpieza y orden del espacio, debemos tener en cuenta ciertos detalles que hacen la diferencia:

Crea un buen ambiente: puede ser mediante ambientadores o velas aromáticas. Muchas veces los momentos vividos quedan almacenados en la memoria a través de los aromas. Usa esta herramienta para que el tiempo en casa sea recordado de la mejor manera. Ambienta el espacio para que dé una sensación cálida y hogareña: se pueden utilizar flores frescas, poner en orden elementos decorativos en la mesa del comedor, del estar, los almohadones de los sillones, colocar velas en diferentes sectores de la casa, entre otros. Asegurar un espacio para tus invitados, sea si van a comer, pasar la noche o quedarse por un par de días. Siempre es bueno compartir momentos con ellos pero, a su vez, darles un tiempo y espacio de privacidad.

Adapta el recibidor

Usualmente el recibidor es una parte de nuestra casa que pasamos por alto, sin embargo, cuando esperamos visitas este toma protagonismo, ya que será la primera impresión que tendrán de nuestro hogar.

En primer lugar, debemos procurar dejar un espacio para que los invitados dejen sus pertenencias, tales como abrigos, bolsos, calzado, barbijos, entre otras cosas. Este espacio, con sus diferentes elementos de guardado como muebles o percheros, nos ayudarán a mantener, además, la privacidad del dormitorio o demás espacios de la casa cuando llegan visitas al hogar.

Aquí, también, es importante dejar un dispensador de alcohol para que las visitar puedan desinfectar sus manos.

Espacio extra en el comedor

Es fundamental que evaluemos si nuestro comedor posee el espacio suficiente para que tanto invitados como familia estén cómodos. En muchos casos se compran mesas en donde entran 6 a 8 personas con lo cual podemos decir que hay suficiente lugar. Pero otras veces, en donde el espacio es acotado, podemos colocar mesas plegables o extensibles que ayudan a ganar espacio y que pueden ser ampliadas cuando se lo necesite. Por otro lado, debemos asegurarnos de contar con asientos extra para que las visitas tengan donde sentarse. Se recomienda tener de tipo apilable o plegable para que sean fáciles de almacenar.

Los muebles extensibles pueden ser útiles si tu casa recibe visitas con frecuencia.

Acondiciona el baño

Poner en orden los sanitarios también es esencial. Es un espacio íntimo que, ahora, estaremos compartiendo con personas ajenas a la casa, por eso, procura brindarles toallas limpias, jabones líquidos, alcohol y, si es necesario, elementos de ducha y cepillos de dientes. Por otro lado, no nos olvidemos de que esté completamente limpio, ya que es el espacio central de la higiene.

Una buena idea es armar una especie de "kit de higiene", con todos los elementos que el invitado podría necesitar en su estadía. De esta forma, evitaríamos ponerlos en una situación incómoda al tener que pedirlos con frecuencia.

Para pasar la noche

En caso de que las visitas decidan quedarse a dormir, debemos disponer de un sofá cama en caso de no contar con un dormitorio para invitados. Asegúrate de que sea lo suficientemente cómodo para que puedan pasar una buena noche de descanso. Acondiciona el sillón o la cama con sábanas, mantas y almohadones suficientes.

Un sofá cama puede ayudarte a salir del apuro si recibes invitados frecuentes en casa.

Visitas frecuentes

Si recibes visitas en casa con frecuencia y, con mayor razón aún, si éstas suelen pasar algunos días en tu hogar, sería bueno evaluar contar con espacios destinados para invitados y, de esa forma, asegurarte que tanto la estadía de ellos como la vida de tu familia no se vea afectada por situaciones de incomodidad. Para esto, pueden ser útiles muebles doble función o extensibles, que no ocupen más espacio pero que ofrezcan la posibilidad de dar comodidad al invitado. Ejemplos de ellos son mesas extensibles, camas marineras, mesas con bancos escondidos debajo, etc.

SI tu casa cuenta con un espacio destinado al home office, tan común hoy en día, este sitio puede ser adaptado como una posible habitación para huéspedes y, así, brindarle al visitante un espacio de privacidad.

Aunque sencillos, seguramente alguno de estos consejos pueda serte útil a la hora de recibir invitados en casa. La idea es adaptar los espacios para que tanto la familia como quien viene de paseo se sientan cómodos y todos puedan pasar un tiempo placentero en el hogar.