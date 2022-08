¿Como Benedetto y Zambrano? Filtran detalles de la pelea entre Neymar y Mbappé

Este fin de semana, Neymar y Kylian Mbappé protagonizaron un tenso momento en el campo de juego. El brasileño se cruzó con el francés, dejando a la luz del día una rivalidad interna que parece no tener fin. De hecho, medios del país galo dicen que tienen al campeón del mundo como "dueño del club". Claro, la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en Boca se tomó como ejemplo para lo que vive el PSG.

“Me da que esta temporada las relaciones internas del vestuario del PSG van a ser complicadas. Neymar y Mbappé mantienen las apariencias pero no se soportan”, fue lo que redactó en su cuenta de Twitter el comunicador español Francesc Aguilar. “Me cuentan desde París que la animadversión entre Mbappé y Neymar es cosa seria. El brasileño sabe que Kylian pidió que el PSG prescindiera de él y no se lo perdona", añadió luego.

A su vez, escribió: "Ahora la cosa ha ido por más. No se soportan. Problema serio para Galtier”. Por su parte, según L’Equipe, Mbappé “no pidió la salida, pero tampoco se interpuso a la idea de que fuera negociado”. En el entorno del exBarcelona, aseguran que la actitud fue tomada casi como una traición, lo que obviamente no cayó nada bien. Semanas atrás, Luis Campos, nuevo director deportivo del París Saint-Germain, le dijo al padre del brasileño que ya no era prioridad.

Clima tenso entre Neymar y Mbappé

En sus conversaciones con el club, Mbappé afirmó en las reuniones decisivas que “ningún jugador debe estar por encima del escudo del PSG”. De hecho, Nasser Al-Khelaïfi fue replicado en el diario Le Parisien, donde aseguraron que “no queremos más ostentación ni más bling-bing, se acabaron las castañuelas”. “Un vestuario necesita justicia y la justicia vale para todos. La disciplina del grupo es la base del éxito”, expuso el DT.

En estas horas, un usuario escribió en Twitter: “Ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”. A ese mensaje, el astro de Brasil le dio "like", apoyando las palabras antes indicadas. ¿En qué terminará esta relación?