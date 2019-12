Con presencia argentina, Tottenham superó a Brighton en Inglaterra

Tottenham, dirigido por el portugués José Mourinho y con el arquero argentino Paulo Gazzaniga de titular, superó hoy como local a Brighton por 2 a 1 en el partido que dio inicio a la fecha 19 de la Premier League inglesa.



Los goles del encuentro, disputado en el estadio del Hotspur en Londres, fueron obra de Harry Kane (8min. ST) y Dele Alli (27min. ST) en favor del Tottenham, en tanto Adam Webster a los 37 minutos del primer tiempo abrió la cuenta para la visita.



Los londinenses, además del santafesino Gazzaniga, contaron con los futbolistas del seleccionado argentino Giovani Lo Celso -ingresó en el segundo tiempo-, Juan Foyth y Erik Lamela, quienes permanecieron sin ver acción en el banco de suplentes.



Con esta victoria, Tottenham alcanzó la quinta ubicación con 29 puntos y se ubica a 20 unidades del puntero Liverpool.



Por su parte, Brighton And Hove, que contó con el argentino nacionalizado italiano Ezequiel Schelotto, suma 20 unidades, producto de 5 victorias, cinco empates y nueve derrotas.



La jornada también tuvo los estrenos del español Mikel Arteta y el italiano Carlo Ancelotti al frente de Arsenal y Everton, respectivamente.



Arteta, ex ayudante de Josep "Pep" Guardiola, debutó con un empate ante Bournemouth por 1-1, como visitante, mientras que el experimentado DT italiano se presentó con una victoria sobre Burnley por 1-0, como local.



Chelsea, con Wilfredo Caballero en el banco de suplentes, perdió frente Southampton por 2-0, como local, pero se mantiene en la cuarta posición.



Luego de casi cincuenta días de inactividad por una fractura de clavícula, el argentino Manuel Lanzini reapareció en West Ham, que perdió ante Crystal Palace por 2-1, como visitante.



El ex River Plate fue suplente pero ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo y compartió cancha con Pablo Zabaleta, quien fue titular y disputó todo el partido.



Norwich, con el marplatense Emiliano Buendia desde el inicio, cayó con Aston Villa por 1-0, como visitante, y Watford, con unos minutos de Roberto Pereyra, empató ante Sheffield por 1-1, como visitante.



La jornada en Inglaterra se completará hoy con los siguientes partidos: Manchester United (Sergio Romero) ante Newcastle (Federico Fernández) juegan desde las 14.30 y Leicester-Liverpool a partir de las 17.



La fecha se cerrará mañana con el encuentro entre Wolverhampton ante Manchester City (Sergio Agüero y Nicolás Otamendi) que jugarán a partir de las 16.45.



Principales posiciones: Liverpool 49 puntos; Leicester 39; Manchester City 38; Chelsea 32; Tottenham y Sheffield United 29.