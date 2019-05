En grupo de Facebook de México hubo una publicación que revolucionó las redes sociales ya que una mujer compartió un mensaje en el que ponía a su sobrino a la venta. La misma generó una gran cantidad de comentarios y críticas.

El valor del niño fue estipulado en 500 pesos mexicanos (26 dólares) y la publicación fue acompañada con la imagen del menor, que vive en el noreste del país.

El texto de ofrecimiento del pequeño decía: “Vendo niño, es de mi hermana pero como no ha pasado por él desde el miércoles… Ya me tiene harta con que quiere comer huevo con catsup. Le puse cinta para que dejara de ‘chingar la madre’, pero nomás no deja de llorar. Si quiere el niño lo vendo en 500 pesos, ya me tiene harta y no hace más que estar llorando. Ya estoy cansada”.

Luego, le dedicó unas palabras a la madre del niño: “Y si ves esto María, voy a vender a tu hijo si no llegás por él a las 5. Dijiste que me lo dejabas tres horas y ya llevás tres días. Escucho ofertas. En verdad ya me tiene hasta la madre con que quiere comer”.

