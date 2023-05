Contundente: Martín Demichelis le respondió a Figal por decir "Gallinero"

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, fue furor en las últimas horas por sus dichos. En un nuevo Superclásico de la Liga Profesional, el "Millonario" venció 1 a 0 a Boca Juniors en el Monumental, en un partido que terminó con un escandaloso final y 7 expulsiones. Sin embargo, la frase de Nicolás Figal en la previa, que llamó "Gallinero" al estadio de "La Banda", sacó de sus casillas al DT.

"Un rival que viene de ganar sus últimos partidos obviamente con un crecimiento desde lo emocional, entonces en ese momento en que lo dejamos de presionar como en el primer tiempo empezaron a juntar algunos pases, pero sin gravitar. Franco casi no recibió disparos en los 90'. Si había un equipo que merecía ganar éramos nosotros, nunca dejamos de buscarlo, lo vieron desde los cambios...", partió diciendo Demichelis.

Luego, Martín dictó: "No sé si el planteo de ellos fue austero... Con ese planteo terminaron siendo superiores en Colo Colo, le ganaron bien desde el comienzo a Racing, después controlaron el partido. No creo que haya sido austero. Los llevamos a que parezca eso, austero: fuimos muy dominantes desde la presión y la posesión, no los dejamos hacer esas transiciones que les salen bien porque tienen jugadores muy rápidos. En el fútbol no se habla de merecimientos, pero si tenía que haber algún ganador, ese éramos nosotros".

Más palabras de Martín Demichelis

"Para responderte de forma más directa, decime quién habló. Te voy a decir: para muchos seguramente fue una chicana, para mí habló con muchísimo respeto. ¿Sabés por qué? Porque dijo que 'íbamos a ganar en Chile e íbamos a hacer un buen partido en el Gallinero'. Ni siquiera hicieron un buen partido, y después le falto el respeto a uno de los estadios mas maravillosos del mundo, al que cada vez que se juega de local vienen unos 85 mil personas. Ahí sí fue una falta de respeto. Es el estadio más grande de Sudamérica a nivel club. No dijo que venía a ganar, sino a hacer un buen partido", dijo el DT de River sobre los dichos de Figal.

Para cerrar, Martín Demichelis sostuvo: "Lo dije el otro día: no tengo redes ni TV, solamente la prendo para ver algún partido, que me encanta ver en mi tiempo libre. Nos quedamos con uno menos con Sporting Cristal y estábamos 2-2, nadie dijo nada de que nos quedamos con línea de 3. No digamos que es culpa de eso. Armé una línea de 3 con inferioridad numérica y entró Solari, se ganó. Cuando dicen "los cambios", que hice 3-1-3-3 en Brasil, hubo seis minutos que no podían salir de la presión y nosotros encontramos espacios. Es muy fácil hablar con el diario del miércoles".